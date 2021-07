“A esta edad disfruto más que nunca sobre un escenario”

El cantaor jerezano José Mercé actúa esta noche a las 22:00 horas en El Puerto de Santa María, dentro del ciclo DSoko Live, como parte de los conciertos que se vienen organizando en este privilegiado enclave junto al río Guadalete.

–¿Cómo está viviendo José Mercé su gira de verano?

–La verdad es que muy contento, feliz. Estamos haciendo los conciertos que teníamos confirmados. El público está acudiendo y hay muy buena organización. No hay problemas de Covid en nuestros conciertos, está todo muy bien organizado. El público se está comportando y la gente tiene un respeto máximo.

–La cultura es segura.

–Muy segura, hasta el día de hoy. Es muy gratificante que la gente sepa comportarse. El artista se siente feliz y más libre, y eso lo percibe el público. Yo tengo un público en el que hay de todo, muy variado, y el comportamiento que estoy viendo me hace muy feliz.

–Trae usted al escenario Dsoko Live el espectáculo ‘Entre Verea’. ¿Como será su repertorio?

–En un principio será flamenco tradicional, que eso no puede faltar y luego habrá temas más clásicos como Aire, Al Alba, lo que nos pidan. Será un concierto muy variado, empezaremos con un flamenco muy tradicional y terminaremos con un flamenco del siglo 21. Los grandes éxitos que he tenido más lo que nos pida el público, que es el que manda: pagan por taquilla y vienen al concierto a disfrutar. Yo a esta edad disfruto más que nunca en un escenario, disfruto muchísimo. Me pasa lo mismo que a un torero, y eso se va adquiriendo con los años, con la experiencia. Yo empecé con 13 años, hasta 66 cumplidos llevo unos pocos conciertos...

–¿Le gusta cantar en El Puerto?

–Me encanta todo lo que es la zona de Cai, y este triángulo mágico es una maravilla. Es la zona con lo mejor que ha dado el flamenco. Como decía Mairena, ‘del Cuervo pá abajo todo es embrujado’. Por algo es la casa del cante; Jerez, Cádiz y los Puertos es el triángulo mágico del flamenco.

–En noviembre del año pasado actuó también en la ciudad portuense, dentro de un gran evento por el décimo aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Como un cante tan autóctono ha conseguido ese honor y esa distinción?

–Porque hemos luchado muchísimo. Yo creo que la música de raíz tiene que ser Patrimonio de la Humanidad siempre. Es una música que nace en la calle. El cante de raíz nunca está de moda, el flamenco es eterno, no tiene moda, no es algo que dure tres veranos. Es una música de raíz y eterna, siempre va a estar ahí y nunca se va a perder, vivirá para siempre.

–Sin embargo, a estas alturas es difícil identificarse con algunas de sus letras, como por ejemplo con el cante de las minas. ¿Por qué es tan poco dado a la innovación el flamenco?¿No cree que necesita una renovación?

–Necesita frescura, hay que refrescarlo, como todo. Hoy difícilmente se puede crear en el mundo del flamenco; eso es muy difícil, pero sí crear con más naturalidad. Se puede innovar, hacer cambios, pero crear en el cante flamenco es difícil, porque hay una raíz muy profunda. Se pueden refrescar las letras tradicionales y traerlas al día de hoy.

–Usted está muy en contacto con los jóvenes. Forma parte del jurado de Tierra de Talento, de Canal Sur. ¿Que busca la juventud en el mundo del arte y del espectáculo?

–Hay gente muy joven que está haciendo cosas muy importantes. Estamos viendo una diversidad musical impresionante. Esto te dice lo que es Andalucía; y Andalucía es muy grande. Yo estoy muy orgulloso de ser andaluz. La gente tan joven con una ilusión... con ganas de hacer las cosas bien, y además con arte, y eso se tiene o no se tiene. El arte nace y no se hace; el arte lo tienes que tener, si no serás un gran profesional.

–Usted suele ser bastante generoso como miembro del jurado del concurso. Tiene fama de tener buen carácter y saber motivar a los jóvenes artistas.

–Cuando veo a la gente tan joven me cuesta mucho no darles la estrella. Yo lo paso mal cuando no puedo encender mi estrella.

–El arte flamenco surgió de la necesidad de un pueblo de expresar sus sentimientos y se transmitía sobre todo a través de la familia. ¿Teme que se rompa esa cadena de transmisión entre generaciones?

–Yo recuerdo mi niñez. Yo vengo de una gran dinastía de cante y eso se mama. Vives en un patio de vecinos y la forma de aliviar las penas era cantar y bailar. Hoy no se pasan esas fatigas y se vive en mejores condiciones. Los ecos flamencos ya están más ladinos. Me gustaría que salieran ecos más flamencos; puede ser la capa de ozono.

–¿Cuáles son sus temas preferidos sobre el escenario?

–Una vez que estoy en el escenario me siento a gusto con todo. Pero bueno, a esto hay que darle frescura, seguir siendo flamenco y hacer también otros temas. Como más disfruto es por soleá y seguirillas, que son los cantes más grandes del universo. Son tan enormes que como esos dos palos no los hay en ninguna música.