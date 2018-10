Los ecologistas piden al alcalde que anule la prohibición a las caravanas

El sector hotelero de la ciudad y el camping eran contrarios al uso como zona de pernocta

El rechazo a la instalación de las autocaravanas en el aparcamiento de la pasarela no es nuevo y parte de un grupo muy concreto, como es el del colectivo hotelero local y también del cámping Las Dunas, en particular.

Este colectivo aprecia “varios factores que justifican claramente la decisión de Impulsa y su presidente. Hemos estado más de tres años luchando con nuestros argumentos hasta que por fin se tomara esta decisión”, explicaban ayer en declaraciones a este periódico.Los hoteleros locales aprecian “intrusismo profesional al amparo de una cierta alegalidad, competencia desleal, una deficiente imagen turística que se ofrece si se permite y que no se corresponde con los actuales criterios de calidad que se desea ofrecer, ausencia de seguridad desde el criterio del control de pasajeros como por su ubicación, ya que la actual normativa para los campamentos de turismo prohíbe la ubicación de este tipo de instalaciones en las márgenes de ríos, incluyendo a los campings y a las áreas de pernocta de autocaravanas.Ya el año pasado los trabajadores del camping Las Dunas emitieron un comunicado en el que acusaban a Feprodeca de estar ejerciendo una competencia desleal. Los trabajadores del parking creen que las áreas de autocaravanas “podrán estar justificadas en aquellos municipios que no dispongan de recintos legalizados como son los campings”.