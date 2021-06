Los ecologistas piden un amplio consenso en el modelo de ciudad

Ante lo que consideran “la crónica de una anulación previsible y anunciada”, Ecologistas en Acción ha lamentado “la irresponsabilidad de los sucesivos alcaldes y concejales de Urbanismo, que ha superado todo lo imaginable. El gobierno del PP y andalucistas, con Moresco de alcalde, aprobó un PGOU con un evidente sobredimensionamiento de suelos urbanizables y sin someterse a la preceptiva evaluación ambiental estratégica; el gobierno PSOE-IU se negó a iniciar la elaboración de un nuevo PGOU cuando ya era evidente que este sería anulado; y el actual equipo de gobierno PP-Cs ha intentado engañar a la ciudadanía asegurando que el recurso al Tribunal Supremo era factible y que mientras tanto podrían seguir desarrollando el PGOU”.

Para los ecologistas “toda la estrategia del PP-Cs, que contó incomprensiblemente con el apoyo de la mayor parte de la oposición, se ha venido abajo. El PGOU está definitivamente anulado, y con él, todo el planeamiento de desarrollo aprobado desde 2012: planes parciales y planes especiales, incluidos los Planes Especiales de Reforma Interior de varias urbanizaciones ilegales (ARG), cuyo suelo es de nuevo no urbanizable, y en el que no se podrá desarrollar obra alguna de urbanización. Los planes especiales del Club Mediterráneo y del Caballo Blanco quedan también anulados y no se podrán desarrollar. En otros casos, proyectos ya ejecutados, como la ampliación del colegio El Centro Inglés o las superficies comerciales construidas al lado, quedan en una total precariedad, ya que esos suelos también vuelven a ser no urbanizables”, advierten.

Ecologistas en Acción pide al equipo de gobierno, y a todos los grupos municipales, que se inicien los trámites de un nuevo PGOU que se atenga estrictamente a la legalidad, que de prioridad a la rehabilitación y mejora de la ciudad existente, abandonando los delirios de crecimientos desmesurados e injustificados, y que cuente con el más amplio consenso social.

En cuanto al desarrollo del PGOU de 1992, que vuelve a estar en vigor, Ecologistas en Acción señala que se debe dotar al centro y a todas las barriadas de equipamientos, zonas verdes, plazas, carriles bici y calles peatonales. "El suelo urbanizable pendiente de desarrollar del anterior PGOU es más que suficiente para lo que debe ser la principal prioridad del municipio, construir viviendas protegidas en régimen de alquiler social para jóvenes. Sólo en La Florida, suelo propiedad de la Junta, se pueden construir ya 3.360 viviendas, y en Las Marías otras 819. Y no hay problemas legales para desarrollarlos, siguen siendo suelos urbanizables", recuerdan.