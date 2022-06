Los ecologistas piden al alcalde que cumpla la ley con la recogida de residuos

Miembros de Ecologistas en Acción han entregado este viernes una carta en mano al alcalde, Germán Beardo, así como un contendor marrón para recordarle la necesidad de redactar y aplicar una nueva ordenanza municipal sobre gestión de residuos que se adecúe a la Ley Estatal 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que obliga a las entidades locales a realizar cambios sustanciales en la gestión de los residuos municipales.

Los ecologistas recuerdan que "el ayuntamiento de El Puerto está ignorando la urgencia de implantar la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras (biorresiduos), que será obligatoria a partir del próximo 1 de julio para municipios de más de 5.000 habitantes, bien mediante el sistema puerta a puerta, o mediante el quinto contenedor marrón con control de usuario".

En el último Consejo Municipal de Participación Ciudadana se les informó de la incorporación de los contenedores marrones en el pliego de condiciones del contrato para la recogida de residuos, pero sin concretar fecha para su adjudicación. El concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, aseguró, equivocadamente, que existía una prorroga de más de un año para instaurar la recogida separada de biorresiduos, y adelantó el fracaso de esta medida, lo que según los ecologistas es "un despropósito".

Los ecologistas aclaran que "no existe ninguna prórroga" y que en menos de un mes El Puerto va a empezar a incumplir la ley, lo que acarreará sanciones y obligará a pagar el nuevo impuesto por vertido de residuos no tratados, ya que el contenido del contenedor gris, con la materia orgánica no separada, se seguirá llevando al vertedero de Las Calandrias, "dinero que costearemos todos los portuenses", recuerdan.

El colectivo coincide con la valoración del concejal sobre la ineficacia de la introducción de los contendores marrones con la única finalidad de cumplir la normativa. "Si todo se resume a colocar el 5º contendor al lado de los ya existentes, el fracaso está servido", lamentan. La UE obliga a reciclar en 2025 el 55% de los residuos, cifra que se eleva al 60% en 2030. El Ayuntamiento de El Puerto no está haciendo nada para cumplir estos objetivos y actualmente no se llega ni al 10%. En otros municipios, que ya han iniciado el cambio, se ha demostrado que para que sea efectiva la medida se deben instalar contenedores con control de usuario y se requieren campañas de información y sensibilización a la población.

La inversión económica inicial necesaria para implantar el nuevo sistema de recogida es importante y el ayuntamiento ya ha perdido subvenciones de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía por su inacción. "Prioricen este asunto para evitar las consecuencias económicas y medioambientales. Hagan su trabajo", piden desde Ecologistas en Acción.