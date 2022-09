Los ecologistas denuncian "los gestos vacíos del Ayuntamiento" en la Semana Europea de la Movilidad

Ecologistas en Acción ha expresado su sorpresa con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, por la que la Concejalía de Medio Ambiente ha organizado una ruta por viñedos del término municipal. "El concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, Millán Alegre, se ha quedado satisfecho al presentar la ruta y decir que tiene una distancia aproximada de 23 kilómetros, para cuya realización se prevé un gasto de 1.800 kilocalorías aproximadamente, y una velocidad media de 12 kilómetros por hora", recuerdan desde la asociación, y añaden que "también ha previsto entretener a los ciudadanos y que se paseen un día con bicicletas eléctricas por los carriles bici de El Puerto con la supervisión de monitores. Produce sonrojo ajeno constatar que el edil ni siquiera entiende el objetivo de esta celebración: fomentar el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias, según exactamente la propuesta de la Comisión europea".

Para los ecologistas "no es ninguna novedad que el Ayuntamiento desperdicie los recursos de los ciudadanos en hacer gestos inútiles ante un problema o un reto que afrontar para el futuro. En el caso de la movilidad, llevan haciéndolo sistemáticamente año tras año. Y desde la asociación Ecologistas en Acción le recordamos lo mismo en cuanto tenemos ocasión, que trabajen en serio y apliquen un plan de movilidad que racionalice los transportes en la ciudad".



También consideran que "el alcalde juega al despiste con este tema. Beardo llegó a afirmar el pasado mes de mayo delante de 300 jóvenes ciclistas que le reclamaban mejoras en la infraestructura de los carriles bici, que ya tiene un plan de movilidad. Y es verdad, hay un documento de diagnóstico colgado en la web del Ayuntamiento desde el año 2020, realizado por la empresa Contorno S. A., donde entre otras cosas se recoge que una política de movilidad basada en el uso del automóvil no es eficaz a medio plazo, pues produce un estrangulamiento por colapso de las infraestructuras que se ponen a su disposición. En la página siguiente se citan como objetivos generales en materia de accesibilidad y habitabilidad el potenciar los modos de transporte colectivo como modo preferente de desplazamiento urbano y metropolitano, dando prioridad para la accesibilidad de los residentes. Potenciar los de modos no motorizados: peatón y bicicleta, valorando su carácter no contaminante y saludable como parte del ejercicio físico necesario, y para mejorar la convivencia de los ciudadanos. Considerar a la bicicleta como un medio de transporte alternativo y no contaminante. En el citado plan se reconoce que “tanto el peatón como la bicicleta están bastante relegados en todo el término municipal de El Puerto. En definitiva, frases que quedan muy bien en un documento pero que no tienen ninguna aplicación en la práctica. Beardo prefiere quedarse en los gestos vacíos. Sacar pecho y hacerse fotos para las redes sociales, eso se le da muy bien, el marketing de la inutilidad", sentencian.



Ecologistas en Acción recuerda que "Europa financia proyectos millonarios para impulsar la movilidad sostenible y favorecer hábitos saludables y mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. Este es el caso del denominado Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) del cual el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María solicitó una subvención de 1.766.666,67 euros en el objetivo temático de movilidad destinadas a obras de mejora de los carriles bici. Javier Bello, el pasado en marzo de 2021, reconoció en el Comité Consultivo EDUSI que para poder justificar el uso de estos fondos es imprescindible la aprobación de un Plan de Movilidad y que aún no había sido contratada ninguna empresa para su elaboración. A día de hoy, el Plan de Movilidad está en fase de estudio, todavía está pendiente de su aprobación y oferta pública para la ejecución de las obras: es decir, faltan meses y sospechamos que no se pueda cumplir con los plazos y perder estos fondos. Este ejemplo de esclerósis municipal no es el único caso. El actual equipo no ha presentado ni una sola idea a una partida presupuestaria procedente de Europa destinada a que las administraciones públicas impulsen cambios en las ciudades con el fin de hacerlas más limpias, sostenibles, seguras y conectadas (Fondos Next Generation). No hay excusas, otras poblaciones de la Bahía con gobernantes algo más dispuestos sí han solicitado estas ayudas por valor de 17 millones de euros. Evidencias de la incompetencia manifiesta de nuestros munícipes", insisten.



Pero en lo que consideran "este desolador panorama para la movilidad, y las bicicletas en particular, hay algunas noticias esperanzadoras que nos llegan desde el entorno educativo. En los centros docentes se está comenzando a dar relevancia al desplazamiento activo. Por motivos elementales de salud y sostenibilidad hay que hacer algo más que gestos. El centro pionero en El Puerto fue el Instituto de Enseñanza Secundaria José Luis Tejada que promueve desde el año 2021 el uso de la bicicleta como medio de transporte del alumnado. La iniciativa está amparada por un proyecto denominado STARS de la Dirección General de Tráfico y ha prendido en otros centros de la ciudad. La prueba del interés por la bicicleta entre los jóvenes la pudimos ver la pasada primavera: cientos de estudiantes se pasearon orgullosos por nuestras calles, una multitud de ciclistas pedaleando juntos bajo un lema sencillo: El Puerto, mejor en bici".

Como señalan desde la asociación "es urgente aplicar un plan de movilidad en la ciudad cuanto antes, uno que contemple una regulación al caos provocado este verano por la irrupción de los patinetes en las calles. Si el Ayuntamiento quiere hacer algo más que gestos por la movilidad, debe comprometerse. En el caso concreto de las bicicletas, es primordial disponer de una red de carriles bici interconectada y segura porque la que tenemos ahora es inútil y peligrosa", concluyen.