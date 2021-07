El ex director comercial de Impulsa El Puerto acusa al PP de haber "saqueado" la empresa municipal

El que fuera director comercial de Impulsa El Puerto durante muchos años, Jesús Vaca Pérez, ha querido responder a la presidenta de la empresa, Marina Peris, que en una nota de prensa anterior, en respuesta a una carta abierta de Vaca dirigida al alcalde, acusaba a PSOE e IU de la actuación situación económica de la sociedad municipal.

Jesús Vaca, que durante muchos años fue un hombre de confianza de Impulsa, primero con Independientes Portuenses y después con el Partido Popular, responde a la presidenta con un contundente escrito en el que le recuerda que "cuando el Partido Popular llegó al poder, en 2007, se encontró con una Impulsa totalmente saneada, con el Polígono Salinas de Poniente ejecutado y vendido en un 70%, totalmente pagado, y con una cuenta en bancos que sumaban cerca de 33 millones de euros, y sin ninguna deuda".

Añade Vaca que "estos señores del PP, donde estaba Germán Beardo como consejero de Impulsa entre 2011 y 2015, por ser el delfín de Antonio Sanz, vieron el cielo abierto pero no estaban preparados para gestionar los beneficios que Independientes Portuenses habían dejado en la empresa pública, reitero, casi 33 millones de euros y sin un euro de deuda".

Continúa el ex trabajador de Impulsa -que ahora reclama una deuda pendiente a sus actuales responsables- que "el Consejo de Administración de Impulsa, con mayoría del PP, empezó a hacer una serie de inversiones que escapaban al objeto social de la empresa, tales como comprar una bodega, la Bodega Campbell, por 3.500.000 euros; comprar la finca La Trinidad, en la carretera de Sanlúcar, POR 3.500.0000 euros; comprar y derruir los pisos de La Pescadería, igualmente por 3.500.000 euros, donde por cierto, hoy hay un descampado; hacer un puente, que no le correspondía, de acceso al polígono Las Salinas por 2.000.000 euros; pagar trabajos del PGOU a Territorio y Ciudad (2.500.000 euros); hacer un aparcamiento disuasorio en la Bajamar (500.000 euros); una pasarela que no llevaba a ninguna parte (1.200.000 euros); patrocinar al Racing Club portuense (150.000 euros); participación en Fitur por más de 300.000 euros; hacer unas Jornadas de derecho concursal por 35.000 euros; un Plan Estratégico (25.000 euros); poner el alumbrado navideño por 65.000 euros; patrocinar la Fundación Alberti con 270.000 euros; la Fundación Pedro Muñoz Seca con 45.000 euros; una disminución de capital para pagar la paga extra de los funcionarios del Ayuntamiento (410.000 euros); la radio municipal (35.000 euros); promoción turística por valor de 25.000 euros; subvencionar al CEEI Bahía de Cádiz (55.000 euros); gastos de publicidad en medios de comunicación por más de 3.000.000 euros; pagar premios de concurso de caballos y casetas de Feria (3.000 euros; gastos de proyecto del puente sobre el río Guadalete (2.500.000 euros; rellenos en parcelas del polígono Las Salinas (100.000 euros); campañas de publicidad de 'Vive tu río', por 150.000 euros; campañas de publicidad de los nuevos aparcamientos por 100.000 euros; puesta en marcha de la zona naranja por 3.000.000 euros; publicidad de la zona naranja por 150.000 euros..., etcétera".

Vaca explica que "todo esto que pongo de manifiesto viene recogido en nuestra demanda, pero sorprendentemente el juez no vio indicios de nada. Increíble pero cierto. Esperemos que en el recurso que hemos planteado ante el TSJA pueda el tribunal tener en cuenta estas evidencias", señala.

Según el ex director comercial de Impulsa "lo único que hicieron que tuviera que ver con el objeto social de la empresa fueron unos conjuntos de naves nido por valor de 2.800.000 euros y dos edificios de oficinas por valor de 6.250.000 euros".

Vaca cree que "por todos estos conceptos el Partido Popular, con el apoyo total del actual alcalde Germán Beardo, en estos años se había gastado más de 40 millones de euros, que si le sumamos los gastos corrientes, salarios de personal, seguridad social y otros, se puede elevar perfectamente a 50 millones de euros o, quizás más. Entre 2011 y 2015 ya Impulsa no tenía dinero efectivo, empezaba a tener deudas bancarias y con empresas o entidades como el Ministerio de Fomento o la Agencia Tributaria. Es decir, Impulsa había pasado de ser la joya de la corona a una empresa endeudada que funcionaba por las ventas que el departamento comercial hacía, o por la inyección que el Ayuntamiento le concede con los terrenos de Visteon, la antigua Ford".

En definitiva, según Vaca "Impulsa era una empresa que en el año 2015 empezaba a tener serios problemas de salud financiera. En términos claros, Impulsa era un enfermo que había que ingresar urgente en el hospital con ciertas enfermedades importantes. En 2015 gana las elecciones el PP pero sin mayoría para gobernar y se produce en la ciudad un tripartito compuesto en un principio con PSOE, IU y Levantemos, y tras una ruptura con Levantemos queda un gobierno formado por PSOE e IU. ¿Que hacen el PSOE e IU con Impulsa? Volviendo a términos claros del enfermo que está muy mal hospitalizado, estos señores llegan y desconectan todas las máquinas que mantienen con vida al enfermo (Impulsa) y el enfermo entra en coma. Esta es la situación actual de Impulsa, una empresa que ha sido apuntillada por el PSOE e IU y saqueada por el Partido Popular con una gestión gefasta", acusa.

Tras estas explicaciones, el trabajador despedido considera que la actual presidenta, Marina Peris, "no puede después de más de dos años de mandato evitar su responsabilidad actual echando mano a la herencia recibida. Parece que olvida quien gobierna Impulsa el Puerto. Es su partido, el PP, en coalición con Ciudadanos, y es por tanto usted la responsable de solucionar los problemas que ostenta Impulsa, entre ellos, pagarnos lo que se nos debe", recuerda.

Para Vaca "ahora, después de despilfarrar esa millonada del dinero de Impulsa, dinero de todos los portuenses, nos dice el alcalde Germán Beardo que no nos paga lo que hemos trabajado porque no tiene dinero y no asume lo que un juez ha fallado el 24 de agosto de 2020 diciendo que el despido es procedente. Beardo se ríe de nosotros, de los portuenses, y de lo que es más grave, de un juez. Por favor, proceda de forma inmediata a abonarnos las cantidades adeudadas por nuestro trabajo conforme a ley. Ya han pasado cuatro años y tiempo ha habido de sobra. Busque el dinero de donde sea, igual que hacían y deshacían antes, a su antojo, cuando era consejero de Impulsa El Puerto", concluye.