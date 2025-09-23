Día del Alzheimer en Afanas El Puerto: Pequeños hogares para estar como en casa

Un momento de la convivecia celebrada al término de la visita, en el jardín de la residencia.

La residencia Guadalete de Afanas, ubicada en El Puerto, ha celebrado este martes una jornada de puertas abiertas con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. La cita ha reunido a profesionales, autoridades y familiares, así como a usuarios que han querido tambien estar presentes.

La directora de la residencia, Ana Carrasco, fue la encargada de dar a conocer el modelo por el que se rige el centro, que se divide en unidades de convivencia de un máximo de 15 personas cada una, que están al cuidado de los mismos profesionales de forma continuada, lo que facilita el conocimiento mutuo.

Este modelo de gestión se pudo en marcha durnte la pandemia, al principio como una medida sanitaria de seguridad, para evitar contagios, pero pronto se vio que el resultado organizativo era bueno, porque permitía estrechar los lazos entre los integrantes de cada unidad, tanto usuarios como profesionales.

En estos momentos en la residencia Guadalete funcionan cuatro unidades, y cada casa tiene su propia idiosncrasia, con un ambiente hogareño y un estrecho vínculo entre los residentes que se aleja del tradicional modelo de institución.

Los beneficios para los usurios son claros, con una menor agitación, más interacciones y mejor comunicación, así como un menor uso de fármacos.

Los residentes, además, tienen autonomía para vestirse como ellos quieran y decorar sus habitaciones como más les guste, llevándose enseres personales que contribuyen a crear un ambiente más cálido. "Son pequeños hogares donde se respeta la singularidad de cada persona", dijo la directora.

Una de las habitaciones de la residencia Guadalete. / D.C.

Durante la jornada se proyectó un vídeo con imágenes cotidianas de la residencia, y se contó con el testimonio de varios familiares de usuarios. Ana María Martín explicó que "llegué muy perdida, pero ahora vengo a ver a mi madre toos los días, Me dejan bañarla, darle de comer... siento que somos un equipo", afirmó.

Sonia del Río, otra de las familiares, recuerda que recorrió muchas casas antes de llegar a esta residencia, pero ninguna le convencía. "Este sitio transmite paz, amor y alegría, mi madre está feliz con sus compañeras, es como si estuviera con sus vecinas, se siente muy acompañada", asegura.

Otro de los familiares, Fernando, trasladó su gratitud a todos los trabajadores de la residencia, recordando que el Alzheimer es una enfermedad dura que provoca muchas dudas e incertidumbres a las familias. "Mi madre lleva aquí casi nueve años y en un modelo muy humano. Menos mal que estos lugares existen, porque cumplen una misión fundamental", afirmó.

También intervino una de las trabajadoras, Belén, que tiene a siete mayores a su cargo en una de las unidades y confirma que el hecho de estar siempre atendiendo a las mismas personas hace que las conozca ya muy bien y pueda adelantarse a sus necesidades.

Por parte de la junta directiva de Afanas intervino Luis Casáis, que destacó el trabajo que se hace para mejorar la calidad de vida de los usuarios, al tiempo que recordó que Afanas fue pionero en Andalucía en el cuidado sin sujecciones.

La encargada de cerrar el acto fue la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento portuense, Carmen Lara -que siendo también responsable del área, en el mandato de 20023, inauguró el centro- y felicitó a la asociación por la gran labor que realiza.

Los participantes en la jornada pudieron compartir después un aperitivo en los jardines de la residencia.