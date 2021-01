Se derrumba el techo del Negociado de Cementerio del área de Bienestar Social de El Puerto

¿Metáfora de lo que está ocurriendo a nivel general en el propio Ayuntamiento y en una gran parte de la ciudad de El Puerto de Santa María? ¿Un aviso para que se ejecuten sin más demora los arreglos que viene reclamando el Comité de Seguridad y Salud Laboral del Ayuntamiento? Cada cuál puede interpretar lo que ha ocurrido de forma distinta, pero el caso es que de pronto un problema que estaba oculto ha dado la cara, produciendo un buen susto entre los trabajadores municipales, en un lugar que además está incluido entre los servicios esenciales que deben estar operativos, y más durante el estado de alarma.

Esta mañana a primera hora se ha venido abajo una parte del techo del Negociado de Cementerio, dejando prácticamente inutilizadas las dependencias municipales. El hecho ha ocurrido sobre las 07:10 horas, coincidiendo con el momento en que un operario estaba abriendo las dependencias. En ese intervalo se vino abajo la práctica totalidad de los paneles de escayola que sujetan el falso techo de la sala de atención al público del Negociado, cayendo con estruendo sobre las mesas, ordenadores y demás material de los trabajadores que prestan servicio en el lugar, provocando numerosos destrozos. Por fortuna, la plantilla que trabaja de forma presencial en las dependencias no se había personado aún en el lugar, por lo que no ha habido que lamentar daños personales, según ha informado el sindicato CSIF.

Ha sorprendido el lugar donde se ha producido el derrumbe del falso techo, ya que el Negociado de Cementerio está situado en la planta baja del edificio de Servicios Sociales de la calle Nevería, por lo que en teoría no se encuentra expuesto a posibles filtraciones del agua de lluvia de las cubiertas de las azoteas. En principio, según los técnicos que se han personado en el lugar, el techo se ha derrumbado debido a que las bridas metálicas que sujetan el falso techo estaban oxidadas y han cedido, arrastrando toda la cubierta, formada por paneles de escayola y los conductos de climatización existentes entre esta y las bovedillas, que no parecen estar dañadas. El derrumbe afecta a la sala principal de atención al público del Negociado, aunque no ha llegado a dañar despachos y habitaciones de menor tamaño.

Las dependencias han sido cerradas al público y el personal del Negociado ha sido reubicado en otro lugar. Los desperfectos podrían quedar reparados en 48 horas, según estiman técnicos municipales. Los ordenadores han quedado afectados y los trabajadores no pueden acceder a sus puestos de trabajo, por lo que no se podrá habilitar el sistema de cita previa telemática que iba a entrar en vigor este martes para las gestiones con el negociado de Cementerio. Si bien el derrumbe ha causado sorpresa y temor no había motivos que pudieran anticiparlo, ya que la causa que lo ha producido estaba oculta. El sindicato CSIF ha denunciado la situación de precariedad en que se encuentran varios edificios municipales, como el teatro Pedro Muñoz Seca o las dependencias de la Policía Local, que aparecen de manera reiterada en los informes que realiza cada año el Comité de Seguridad y Salud Laboral sin que se ejecuten obras definitivas para resolver las deficiencias.

En el mismo edificio de Bienestar Social, se ha practicado esta mañana una cata en las instalaciones del área de Comercio, situadas enfrente de la zona afectada, donde en principio no se habría detectado ningún problema, por lo que sigue prestando servicio.