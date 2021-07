Los otros damnificados por el conflicto en la Policía Local de El Puerto

La falta de Policía Local en las calles está perjudicando a personas muy frágiles dentro de la sociedad, en este caso al colectivo con diversidad funcional. En estas últimas semanas padres y madres que tienen a su cargo personas discapacitadas, en especial niños, y que cuentan con aparcamientos personalizados (una reserva de espacio que pagan de su bolsillo para tener un lugar asegurado donde estacionar) se están encontrando que estas plazas son ocupadas por otros vehículos.

Cuando existía una situación de normalidad en la Policía Local de El Puerto de Santa María, llamaban a Jefatura y al poco tiempo se personaba un agente y gestionaba la retirada del vehículo que ocupaba de manera indebida el estacionamiento personalizado, pero desde que gran parte de la plantilla no sale a la calle por la falta de pantalones, cuando los afectados requieren su presencia los agentes les dicen que no tiene efectivos para atenderlos, con lo que los coches con discapacitados no pueden hacer uso de su plaza.

Así lo ha denunciado el presidente de la Asociación La Gaviota de Personas con Diversidad Funcional, Manuel Pérez Navarro, El Trompeta. Pérez Navarro tiene un hijo con diversidad funcional y una plaza de aparcamiento personalizada frente a su domicilio. En la tarde del lunes, al llegar con su hijo en el coche encontró que había un vehículo desconocido ocupando la plaza. Sobre las 20:05 horas y al ver que no le daban una solución para retirar el vehículo, decidió acudir a la Jefatura de Policía Local, donde se presentó como responsable de La Gaviota. El agente que estaba en la entrada, "ataviado con chaleco reglamentario y pantalón vaquero", le contestó que no podían hacer nada, porque no tenían efectivos para atender la incidencia y no podían acudir. "Yo pago el aparcamiento personalizado y me dijeron que no tienen efectivos y no podían salir para atendernos, que no podían acudir. Nosotros no tenemos la culpa de que el Ayuntamiento no les ponga ropa", denuncia el presidente de La Gaviota.

Su hijo padece hidrocefalia, es un gran discapacitado, y el aparcamiento está personalizado con la matrícula de su vehículo: "No tenemos la culpa de ese conflicto con el Ayuntamiento. Demasiados problemas tenemos con los críos para que encima nos ocurra esto", lamenta con indignación el afectado.

Ante esta situación, Manuel Pérez Navarro va a plantear una queja ante el Ayuntamiento y la concejala de Seguridad, ya que la falta de Policía Local para atender estos casos se viene repitiendo con cierta frecuencia: "Queremos que esto no vuelva a ocurrir, porque cuando sucede no nos queda otra opción que dar vueltas con el coche y esperar a que se vaya el vehículo que ocupa la plaza personalizada", con los perjuicios que ello supone para el discapacitado y su acompañante.

Los afectados enviarán un escrito a la Policía Local, ya que se sienten damnificados y quieren una solución.