El CTM Portuense organiza este fin de semana una nueva edición de su prestigioso Trofeo de pretemporada

Las ligas regulares de tenis de mesa están a punto de comenzar y, como cada año, El Puerto acoge el trofeo de pretemporada con más tradición. Ya son 38 las ediciones que de manera ininterrumpida (con la única excepción del año de la pandemia) ha organizado el Club de Tenis de Mesa de El Puerto de Santa María. Como en los últimos años el foco de este evento deportivo está centrado en la promoción del Tenis de Mesa entre los más jóvenes. Para ello la organización organiza una competición de categoría absoluta con jugadores punteros de ligas nacionales que permita que los más pequeños, y por supuesto los no tan pequeños, puedan disfrutar en directo de partidos de mucho nivel. Esta competición absoluta sirve de preparación a los jugadores del primer equipo del Club al tiempo que motiva a los jugadores que están iniciándose en nuestro deporte a seguir esforzándose para mejorar.

El Trofeo es una de las actividades destacadas del programa conjunto de actividades para la promoción del Tenis de Mesa entre la juventud gaditana que el club desarrolla en colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) y tiene su parte más importante en la tarde del viernes donde se celebrará la competición entre los más jóvenes. La competición es una de las herramientas formativas más potentes. Genera ilusión y motiva para el esfuerzo, pero hay que gestionarla con tacto para evitar frustraciones. El Trofeo es una opción perfecta para que los más pequeños puedan iniciarse en la competición jugando con otros niños de su misma edad y primando la participación y la diversión por encima de los resultados.

Como novedad este año la competición absoluta se celebra por equipos. Esto permite practicar la modalidad de dobles que, con el sistema de juego en liga en las últimas temporadas, está adquiriendo una importancia capital. La mayoría de los jugadores son de clubes de Andalucía occidental, aunque este año tenemos la participación del SLU Serpense, equipo puntero de la liga nacional portuguesa. Hay que destacar también la participación de los prebenjamines (niños nacidos en 2017 o con posterioridad) que tendrán su competición independiente. El Trofeo, como viene siendo habitual, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento portuense.