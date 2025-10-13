Cruz Roja invita a explorar el corazón de su labor en El Puerto en el Día de la Banderita

La Asamblea Local de Cruz Roja en El Puerto celebrará el Día de la Banderita los días 14 y 15 de octubre, con dos jornadas solidarias destinadas a dar a conocer la amplia labor social que la organización realiza en la localidad, en el marco de la campaña Básicos para Construir Vidas.

La primera de las acciones tendrá lugar el martes 14 de octubre en la sede de la Asamblea Local (calle Aurora, 3), donde Cruz Roja ha organizado un encuentro con empresas del municipio. El objetivo es presentar los distintos proyectos que desarrolla la organización en El Puerto, poniendo especial énfasis en aquellos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad y en las oportunidades de colaboración con el tejido empresarial local.

El miércoles 15 de octubre, Cruz Roja saldrá a la calle para celebrar una jornada abierta a toda la ciudadanía en la plaza de la Noria. A lo largo de la mañana, se instalarán stands informativos en los que el voluntariado dará a conocer de forma cercana los programas y actividades que la entidad impulsa en ámbitos como la inclusión social, el empleo, la juventud o el medio ambiente.

Con esta iniciativa, Cruz Roja pretende acercar su acción humanitaria a la población de El Puerto y fomentar la participación y el compromiso social de personas, empresas e instituciones con quienes más lo necesitan.