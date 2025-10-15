Cruz Roja celebra el Día de la Banderita con un desayuno informativo y una jornada abierta a la ciudadanía

La Asamblea Local de Cruz Roja en El Puerto celebra el Día de la Banderita con dos jornadas solidarias enmarcadas en la campaña 'Básicos para Construir Vidas', destinadas a dar a conocer la amplia labor social que la organización desarrolla en la ciudad.

La concejala de Bienestar Social, Carmen Lara, asistió ayer a la primera de las actividades, celebrada en la sede local de Cruz Roja (calle Aurora, 3). En este encuentro, dirigido a empresas del municipio, la entidad presentó los distintos proyectos que lleva a cabo en El Puerto, con especial atención a los orientados a personas en situación de vulnerabilidad, así como a las posibilidades de colaboración con el tejido empresarial local.

El presidente de la Asamblea Local, Juan Ruiz Herrera, agradeció la participación de las empresas socias y colaboradoras, que pudieron conocer de primera mano el impacto de sus aportaciones. Durante la jornada se proyectaron dos vídeos que mostraban los resultados del Plan de Empleo, con más de 60 personas insertadas laboralmente, y del Programa de Mayores, ambos ejemplos del compromiso de Cruz Roja con la comunidad portuense.

Hoy, la organización traslada la celebración a la Plaza de la Noria, donde, entre las 17:00 y las 19:00 horas, se instalarán stands informativos abiertos a toda la ciudadanía. El voluntariado ofrecerá información y actividades para acercar a la población los distintos programas que impulsa Cruz Roja en áreas como inclusión social, empleo, juventud y medio ambiente.