El corto 'La mala letra' del IES Pedro Muñoz Seca de El Puerto gana el premio al mejor documental en la X edición de FOCO

El corto titulado 'La mala letra', realizado por el aula de cine del IES Pedro Muñoz Seca de El Puerto, consiguió el premio al mejor microdocumental en la décima edición de FOCO, el encuentro educativo de creación audiovisual Fuente Obejuna de Cortos celebrado los días 16, 17 y 18 de octubre.

FOCO es todo un referente nacional en cine educativo y creación audiovisual, por lo que allí se dan encuentro alumnado, profesorado y profesionales de toda España, lo que le da un enorme valor a este reconocimiento conseguido por el centro portuense.

Este galardón viene a sumarse a los tres premios conseguidos en ediciones anteriores de este mismo festival en diferentes categorías, como la de videoarte o campaña publicitaría, lo que refleja "lo reconocido que está siendo el trabajo realizado por este centro en el terreno audiovisual y creativo", apuntan desde el instituto portuense.

'La mala letra', que puede verse en el canal del aula de cine del IES Pedro Muñoz Seca de youtube, es un documental de poco más de seis minutos de duración en el que el alumnado y el profesorado del centro, mediante diferentes interpretaciones, hacen un recorrido por canciones de diversos estilos, épocas y procedencias que se caracterizan por tener letras con un marcado matiz machista. De este modo, ponen de relieve "cómo tenemos asumidas de forma inconsciente una gran cantidad de letras de canciones que son reflejo de relaciones violentas y tóxicas", inciden.

En estos días el centro se encuentra sumergido de lleno en la grabación de un nuevo documental que llevará por título 'La buena letra' y se convertirá en la continuación del corto premiado en FOCO el pasado fin de semana.