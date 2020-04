En El Puerto de Santa María la posibilidad de que los niños salieran a la calle a partir de las nueve de la mañana no ha hecho madrugar a la mayoría de las familias. A primera hora eran escasos los niños que se podían ver por las calles, siendo más numerosos los propietarios que paseaban a sus mascotas en esas primeras horas de la mañana.

Ya a partir de las once, aproximadamente, comenzaba a haber más movimiento, aunque no se puede hablar de una presencia masiva de niños en las calles. De hecho, son muchas las familias que han decidido no sacar a los menores de casa de momento, por no terminar de tener claro si aún es pronto para levantar parcialmente el confinamiento.

En El Puerto las playas permanecen cerradas por orden municipal, aunque muchas personas con niños pequeños sí se han acercado hasta los paseos marítimos, como los de Valdelagrana o La Puntilla, para que los niños pudieran desfogarse.

También permanecen cerrados los parques y las instalaciones deportivas.

El decreto solo permite que los menores paseen con un cuidador, aunque en muchos casos eran ambos progenitores los que acompañaban a los menores, aunque eso sí, a distancia uno del otro.

Muchos de los niños portaban bicicletas o patines, y la mayoría de ellos circulaban con mascarillas, lo mismo que los padres.

A lo largo de la jornada se prevé que la presencia de niños en las calles se incremente, aunque el Ayuntamiento ha hecho una llamada a la concienciación y pide que se extremen las medidas de precaución, advirtiendo también que habrá vigilancia para que se cumplan las normas de esta salida de los niños.