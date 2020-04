La formación Unión Portuense, que lidera Javier Botella, ha anunciado que "ante esta crisis optamos por una postura de responsabilidad y lealtad institucional, pero lealtad institucional no significa bajar los brazos y que el alcalde actúe a su antojo, sin ofrecer participación o tan si quiera una comunicación fluida con el resto de los partidos políticos. Son muchos aspectos los que tenemos que trabajar, pero como prioridad absoluta, debemos elaborar un presupuesto de emergencia y llegar a un pacto municipal lo antes posible", señala el portavoz de la formación.

Cuando se habla de un presupuesto de emergencia Unión Portuense quiere decir "remodelado y actualizado para lo que nos queda de 2020, un presupuesto que esperemos no se prorrogue en 2021 debido a que hayamos vuelto a la normalidad. En la actualidad, funcionar con unos presupuestos prorrogados desde 2018 supone un daño tremendo al funcionamiento y gestión de una ciudad, aun así, era un presupuesto relativamente equilibrado con la realidad municipal que teníamos".

Para Botella, "ante la nueva realidad que nos plantea la crisis de la Covid-19, no podemos trabajar con un presupuesto prorrogado y mucho menos con uno con dos años de antigüedad, es un desvarío. Vamos a dejar de percibir ingresos, gastos que no vamos a realizar o las nuevas necesidades que han surgido. Todo esto no puede solventarse con modificaciones puntuales, tenemos que calcularlo, negociarlo y llegar a un consenso cuanto antes, para no ir a ciegas".

La formación pide diálogo con los grupos políticos municipales

Por este motivo, Unión Portuense considera "inexcusable que el gobierno comience un diálogo con todos los grupos políticos y agentes sociales, ya que, hasta ahora, su talante ha sido exclusivamente de cara a la galería. En lo que llevamos de mandato la participación ofrecida a la oposición ha sido nula y, en estos momentos más que nunca, es imprescindible diálogo y negociación para llegar a un pacto municipal que nos guíe en esta crisis sanitaria, social y económica. Es imposible gestionar una ciudad sin presupuestos. Hemos sido prudentes, pero ya es hora de que este gobierno actúe con altura de miras, con soluciones reales, dejando de lado los parches y el marketing. Nuestra ciudad necesita de pactos, y el gobierno actual de PP-Cs con más ahínco, ya que están en minoría, funcionando gracias al apoyo de la oposición. Un apoyo incondicional pese a las promesas incumplidas, no ha existido dialogo y participación, no se han bajado los impuestos, no se han pagado las subvenciones, no han presentado un presupuesto en tiempo y forma, no han renovado ni mejorado ningún servicio. Aun así, le dábamos margen y aprobamos absolutamente todo por el bien de El Puerto".

Botella continúa señalando que "mientras tolerábamos esa nefasta gestión de fotos y humo, nos sorprendió esta crisis sanitaria y en lugar de aprovecharla para redimir errores y contar con la oposición para remar juntos, la política de Germán Beardo ha sido la contraria, reforzando su individualismo más atroz con una campaña megalómana de fotos. Por mucho aplauso fácil que consiga, y valorando positivamente muchas de las medidas tomadas durante el estado de alarma, esto no es una política responsable. El grupo Adelante solicitó, hace ya más de un mes, reuniones vía telemática y aún no hemos tenido ninguna. Tampoco hemos tenido junta de portavoces, tan solo un pleno sin debate y un par de llamadas telefónicas puntuales".

Javier Botella considera que “la política es mucho más que chaquetitas de colores y titulares populistas, este gobierno sabe que está en minoría y por lo tanto debe de ceder espacios a la oposición. Por lo general, les valdría con buscar pactos puntuales con PSOE o Vox, pero ante esta crisis sanitaria debemos estar todos. Sin excluir a nadie, por ello hacemos gala de nuestro nombre y pedimos Unión Portuense, ahora más que nunca.”