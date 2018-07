"Tenemos que conseguir que El Puerto brille como merecemos"

Con suerte el próximo noviembre ya se habrá acabado en la ciudad con el problema de los excrementos de los perros. Al menos ese es el objetivo que persigue Contigo El Puerto brilla, la nueva campaña puesta en marcha por la concejalía de Medio Ambiente que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de mantener limpia la ciudad. El programa de dicha actividad, presentada ayer por la tarde en la plaza de El Polvorista, se centra en combatir con los dos problemas principales que en la actualidad presenta la ciudad: el mal uso de los contenedores y los excrementos de los perros. "Estamos encantados de poder colaborar en esta iniciativa", explicaba ayer durante la presentación Alejandro Paz, director creativo de la empresa de marketing local Pro-gra-ma, encargada de dirigir la campaña y desarrollar los distintos carteles publicitarios e informativos que se han preparado para esta actividad. En ellos se recoge información muy útil, como el horario en el que está permitido tirar la basura (de 21:30 horas a 23:00 horas) o el teléfono donde se puede dar aviso en caso de recogida de muebles (956 483 106). Igualmente para la ocasión también se han preparado un total de 1.400 vinilos con información (que se situarán en los contenedores), 500 portabolsas y botellas (que serán repartidas entre los propietarios de los perros, para así facilitar tanto la recogida como la disolución de orina y excrementos) y distintos estands con juegos. Así mismo, toda la información y actividades estarán disponibles en la página web www.contigoelpuertobrilla.es.

Durante la presentación también estuvieron presentes el concejal de Medio Ambiente, José Luis Bueno, junto al alcalde, David de la Encina y Matilde Roselló, concejala de Participación Ciudadana, Igualdad y Políticas Transversales. "Con esta campaña se pretende hacer especial énfasis en que la responsabilidad recae sobre el dueño, no sobre el animal", explicó José Luis Bueno. Posteriormente, tras él tomó la palabra David de la Encina, quien fue muy tajante. "Ojalá que esta campaña no fuera necesaria", comenzó el alcalde. "No obstante, confío en que sea definitiva y resolutiva". Igualmente, De la Encina tampoco titubeó al afirmar que "en caso de ser necesario se procederá a la sanción", dijo mientras hacía referencia a las multas de hasta 500 euros que vienen contempladas para dichas infracciones. Por último el acto, al que acudieron varios dueños con sus mascotas, finalizó con una exhibición de adiestramiento y obediencia canina a cargo del club canino Dingo Paquiki.