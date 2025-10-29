Concierto en El Puerto de la Banda de Música Nazareno de Rota por el Año Jubilar de la Esperanza
La actividad está organizada por la hermandad de El Olivo
La Hermandad del Olivo de El Puerto llevará a la Virgen a varias parroquias con motivo del Año Jubilar de la Esperanza
Con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, la hermandad de El Olivo organiza un concierto a cargo de la Banda de Música Nazareno de Rota que tendrá lugar el próximo sábado 8 de noviembre a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal de San Miguel.
Durante el acto se presentará la nueva marcha compuesta por Cristóbal López Gándara, dedicada a la titular de la hermandad, María Santísima de Gracia y Esperanza, con motivo del Año Jubilar que se está celebrando.
La entrada será gratuita con la aportación de aceite o productos de alimentación de bebé, que serán destinados a Cáritas Parroquial Nuestra Señora de los Milagros.
