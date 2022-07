Los diez temas que no pueden faltar en el concierto de David Guetta, este domingo en El Puerto

Faltan pocos días para que el disc jockey número uno del mundo, David Guetta, se suba al escenario de El Puerto de Santa María para ofrecer el único show que brindará este año a sus fans españoles. El artista francés, que ha vendido más de 45 millones de discos —más que ningún otro DJ en la historia—, está en medio de su gira de verano y a través de la web es posible anticipar qué temas pinchará en el recinto ferial Las Banderas durante su show de dos horas de duración este domingo, 24 de julio.

Guetta estará precedido en el show por las actuaciones de Brian Cross y Acraze, estando prevista su aparición en el escenario a la una y media de la madrugada, aproximadamente hasta las tres. A esa hora saldrá al escenario Abel Ramos, que pondrá el fin de fiesta hasta las cuatro.

La citada web recoge la lista de canciones que el DJ francés utiliza en sus sesiones por todo el mundo. Tanto en sus apariciones en festivales como en sus citas semanales fijas en Ibiza, Guetta suele combinar los superhits propios con los que cambió el curso de la música electrónica en las décadas de 2000 y 2010 con remixes recientes y nuevas producciones encuadradas dentro de su tendencia sonora actual, el future rave. Estos son los temas que seguro no fallarán en El Puerto de Santa María el domingo:

Titanium

https://www.youtube.com/watch?v=-qkUlvjzuZA&ab_channel=DavidGuetta

Puede que estemos ante el hit más icónico de David Guetta. Salió a la venta a nivel mundial el 29 de noviembre de 2011 y alcanzó el #1 en Reino Unido, el #2 en Noruega y Holanda, el #3 en Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Suecia. En España llegó o a ser el quinto tema más vendido del momento.

Love Tonight

https://www.youtube.com/watch?v=MveDLwDIZiI&ab_channel=DavidGuetta

Originalmente un tema del dúo australiano Shouse lanzado en 2017, durante la pandemia resurgió gracias a varios remixes —entre ellos, el firmado por Guetta— y finalizó 2021 como una de las canciones del año.

Sweet Dreams

https://www.youtube.com/watch?v=KgNn1cg1DhU&ab_channel=Lance

La canción más conocida del dúo británico Eurythmics data de 1983, pero en los últimos años este clásico ha vivido una segunda juventud.

Play Hard

https://www.youtube.com/watch?v=5tHfPYOjloc&ab_channel=KAOTICBASSOfficial

Incluida en el relanzamiento del quinto álbum de estudio de Guetta, Nothing but the Beat 2.0, fue una de las canciones del verano en 2012. Su melodía principal de la canción incorpora repetidamente el sample principal de la noventera Better Off Alone, de Alice DeeJay. La remezcla a cargo de David Guetta y su socio musical habitual, el danés Morten, ha actualizado su sonido en clave future rave.

When Love Takes Over

David Guetta Feat. Kelly Rowland - When Love Takes Over (Official Video) - YouTube

En primavera de 2009, esta canción lo cambió todo para David Guetta y lo convirtió en una estrella mundial más allá de la música electrónica. El hit se fraguó durante un viaje en avión. El francés tenía una canción terminada, pero le faltaba una vocal. Le enseñó el tema a Kelly Rowland, ex integrante de Destiny’s Child, y parece que le gustó, porque al poco tiempo la grabaron y acabó convirtiéndose en el himno que es hoy. Su éxito —en España llegó al #4— puso la carrera del francés en órbita.

I Gotta Feeling

The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling (Official Music Video) - YouTube

El tema más exitoso de David Guetta suele atribuirse a Black Eyed Peas, que lo interpretaron magistralmente, pero la producción fue obra de francés. Lanzada en verano de 2009, escaló inmediatamente al #1 en España, EEUU, Australia, Austria, Canadá, Chile, Argentina, Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Italia, Japón...

Without You

David Guetta - Without You ft. Usher (Official Video) - YouTube

A medio camino entre la balada y un tema de baile, este hit marcó su segundo #1 en Estados Unidos en 2011.

Sexy Bitch

David Guetta Feat. Akon - Sexy Chick (Official Video) - YouTube

Fue la primera colaboración de Guetta con el cantante senegalés Akon, con quien se volvería a encontrar en el futuro. Lanzada en el mágico verano de 2009, el tema con la letra más irreverente del francés arrasó en países de Europa tales como Alemania, España o Francia, entre otros, y dentro de los diez mejores en otros 25 países.

Children vs. Roses

Robert Miles, SAINt JHN - Children × Roses (David Guetta & Dj From Mars Mashup) - YouTube

Este mashup o remezcla no oficial del clásico trance de Robert Miles ‘Children’ suele ser un fijo en el repertorio del artista galo. El tema original data de 1995 y suele volver loco a los espectadores más veteranos, que reconocen un clásico de su juventud.

Hey Mama

David Guetta - Hey Mama (Official Video) ft Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack - YouTube

Realizada por las colaboración estelares de Nicki Minaj y Bebe Rexha, las corrientes del un electro-house, el trap y el hip-hop se cruzan en este tema de 2015, incluida en el sexto álbum de estudio de Guetta, Listen.

A falta de pocos días para el concierto de Guetta, aún hay entradas a la venta desde 55 euros en la web de la empresa promotora, Producciones Toro. Eso sí, los palcos VIP se agotaron hace meses. Se espera que cerca de 20.000 personas bailen este 24 de julio en el evento electrónico del año en Andalucía.