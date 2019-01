El ex concejal Javier Botella prepara su vuelta a la política con una agrupación de electores

El ex concejal de Levantamos, Javier Botella, prepara su vuelta a la política local con una agrupación de electores, que "será exclusivamente municipalista, donde funcione la representatividad" y que presentará dentro de pocas semanas. La agrupación se está configurando y su objetivo es aglutinar en torno a un proyecto de carácter municipal a gente que quiera trabajar por la ciudad, alejándose de la concepción tradicional de izquierda y derecha, que está llevando a una polarización que en nada beneficia a la gestión del día a día en el Ayuntamiento.

El que fue concejal del grupo Levantemos hasta su dimisión en octubre del año 2018 plantea de alguna forma una vuelta a los orígenes del movimiento 15-M, la superación del concepto de izquierda y derecha y la creación de una agrupación independiente capaz de gestionar, por encima de los discurso del odio y la confrontación que tanto daño están causando en la sociedad. "Será un proyecto abierto, transversal que busque la estabilidad sin olvidar la valentía, de aglutinamiento de perfiles muy variados, pero apartando el falso debate de izquierdas derechas", ha subrayado el antiguo edil, que llegó a ocupar el cargo de concejal de Economía en el Ayuntamiento con el grupo Levantemos, agrupación a la que ya no pertenece, protagonizando también algún episodio controvertido como la de casar a una pareja disfrazado durante los carnavales.

El ex concejal Javier Botella ha presentado la iniciativa esta mañana, por sorpresa, en una cita que ha mantenido con los medio de comunicación en el Bar Santa María. En ella, ha informado de que ha habido partidos que han mostrado su interés en incorporarlo a su candidatura, lo cual ha agradecido, pero ha querido subrayar que "aunque 'grosso modo' apoye a algunos de ellos y les desee lo mejor, por creencias no puedo concurrir en un partido" a las elecciones. Es más, a su juicio cree que este tipo de formaciones "miran por la estructura de partido antes que por los intereses de la ciudadanía". Por el momento, no tienen nombre para la agrupación de electores, que será transversal y con perfiles variados, ni tampoco está constituida la lista, cuya cabeza deberá configurarse en primarias. La agrupación estará formada por "perfiles con experiencia en la Corporación y savia nueva", de manera que su configuración se está gestionando aún y a lo largo de esta semana se irán presentando diferentes nombres. "Estamos abiertos y todo el mundo será bienvenido", subraya el ex concejal. La idea es hacer el acto de presentación de la agrupación de electores a finales de marzo y presentar el listado completo con la candidatura a la Junta Electoral de Zona a mediados de abril. Tres semanas antes de las elecciones, Javier Botella deberá buscar el aval de 1.500 firmas para poder presentar la candidatura.

En cuanto al programa electoral, "se está preparando y será realista", a la vez que será un proyecto dinámico, que a lo largo de la legislatura se podrá modificar, en función de las necesidades de El Puerto. En este sentido Javier Botella afirma que "el 95% de la gestión de un ayuntamiento carece de ideología". Se trata sobre todo de "no cerrarle las puertas a nadie y preparar un cordón sanitario ante el desarraigo de los partidos políticos".

El ex concejal afirma que su ilusión era una confluencia real, de partidos y agrupaciones de izquierda, "pero esto parece imposible y sinceramente tampoco creo que sea la estrategia idónea en estos momentos". Sobre todo, señala que "desde lo local debemos parar la polarización, los nacionalismos vacuos, dejar de dar pie al 'gilipollismo' ilustrado y sobre todo al odio. A mí no me preocupan las medidas que no tienen ni pies ni cabezas que tanto suenan, a mí lo que me preocupa es la fractura social, vecinal que se está generando por la manipulación de unos pocos para ganar cuatro votos", subraya.

Javier Botella reivindica la gestión que realizó en el Ayuntamiento como concejal, al ser el primero que sacó el primer presupuesto en tiempo y forma, y haber sido capaz de poner de acuerdo al pleno en las numerosas mociones que ha presentado. "En 3 años y medio como concejal ni una sola moción presentada ha sido rechazada por el pleno, y eso es sinónimo de saber dialogar, de negociar y de sentido común", defiende en relación a su gestión.

Para concluir afirma que "he hablado con mucha gente que comparten la misma inquietud y que quieren un proyecto 100% portuense para el 100% de los portuenses y me agrada que muchas de esas personas que piensan como yo me vayan a acompañar en esta nueva andadura".