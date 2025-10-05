Los comerciantes de Crevillet celebran una exitosa asamblea para definir acciones conjuntas en El Puerto

La Asociación de Comerciantes de Crevillet celebró este jueves una asamblea general con la participación de numerosos socios de los 60 que la componen, en la que se debatieron temas clave para el fortalecimiento y actividad de la zona comercial.

Durante la reunión, se abordaron asuntos relacionados con la seguridad, la dinamización económica, campañas de promoción, infraestructuras y otros temas relevantes. Asimismo, se aprobaron propuestas orientadas a mejorar la competitividad, potenciar la colaboración entre negocios, e impulsar la digitalización, entre otros asuntos.

El presidente de la asociación, José Álvarez, destacó la importancia de la unidad del colectivo: “Nuestro objetivo es trabajar juntos para enfrentar los retos actuales y seguir ofreciendo un servicio de calidad a los clientes y promociones atractivas como se merece nuestra zona comercial”.

La asamblea concluyó con un compromiso conjunto de los comerciantes para implementar medidas acordadas, reforzar la comunicación con las instituciones y organizar nuevas actividades para la campaña navideña, en beneficio tanto de los asociados como de sus clientes