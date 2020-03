La ciudadanía portuense asume las medidas decretadas por Gobierno y Ayuntamiento

El Puerto de Santa María ha pasado la mañana del primer día laborable del Estado de Alarma con normalidad en las calles, aunque en general poco tránsito de ciudadanos y vehículos, hasta un 95% por ciento menos de lo que suele ser habitual en un lunes, según calculan los agentes de Policía Local que están prestando servicio en el centro urbano, donde no ha faltado presencia policial.

Más que el uso de mascarillas y guantes por parte de la ciudadanía, la clave ha sido mantener la distancia de seguridad. En este sentido, en todos los lugares que han abierto sus puertas para la atención al público, tiendas de alimentación, farmacias y supermercados, se han habilitado las condiciones para que se mantenga esa distancia y no coincidan más que un número reducido de personas en el interior del establecimiento, en el caso del supermercado Día de la calle Nevería, donde se ha reducido a un aforo de cinco clientes regulado de manera estricta. En esta caso, la cola se han extendido por la calle Ricardo Alcón. "Me parece que cuanto más distancia se marque y más medidas de limpieza e higiene, mejor", subrayaba uno de los usuarios que aguardaba la indicación del vigilante para entrar. En el supermercado Mercadona del centro también se ha registrado normalidad, y los productos se van reponiendo a medida que faltan. El abastecimiento se mantiene con absoluta normalidad, según el alcalde Germán Beardo, que ha confirmado que el control de accesos en supermercados esta mañana "ha sido positivo, no ha habido aglomeraciones ni hechos destacables".

En cuanto a la Plaza de Abastos, según los placeros consultados y el presidente de Acodema (Asociación de Comerciantes del Mercado), Miguel Hernández, la actividad ha sido mucho menor que otros lunes, lo que atribuyen al acopio de víveres que han realizado muchos ciudadanos en estos días previos y a que los lunes no hay pescado en el mercado, el gran motor de la plaza. Los placeros están a la expectativa de la jornada de mañana, martes. "La afluencia ha sido floja, mientra la semana pasada fue de locos", subrayan. También en la Plaza, los pocos clientes que han acudido a comprar han mantenido la distancia de seguridad. No obstante, los placeros piden que se les dote de mascarillas, ya que es muy difícil encontrarlas. También han criticado la falta de mascarillas y otros elemento de protección la sección sindical del CSIF del Ayuntamiento. También trabajadores de la empresa de mantenimiento de instalaciones eléctricas Ametel han pedido que se les dote de medidas de protección, y critican que se están desplazando a sus lugares de trabajo varios operarios en el mismo vehículo sin contar con dichas medidas. En el Registro de la Propiedad número 1, se ha mantenido la atención al público, pese a una circular enviada por el colegio de registradores donde se indicaba que la atención debía ser telemática, lo que ha sido igualmente objeto de críticas.

En cuanto a las dependencias municipales, no atienden al público de forma presencial, aunque el Ayuntamiento de la Plaza Peral, sí ha mantenido el Registro de entrada de documentos. Los funcionarios y empleados municipales han trabajado a puerta cerrada en todas las áreas municipales. Urbanismo ha estado cerrado al público al igual que la empresa de aguas Apemsa y todos los lugares donde se realizan gestiones municipales, que ahora deben realizarse de manera telemática.

Además, es visible en las calles más movimiento en materia de limpieza, y controles de trafico y de movilidad urbana, como el puesto de control de la Policía Local en la calle Larga, donde detienen a los vehículos y a los viandantes para preguntarles el motivo por el que no estén en sus casas, con objeto de que no haya transito alguna fuera del permitido en el Real Decreto del Gobierno y los Bandos que lo desarrollan. Por el momento no se han impuesto sanciones, aunque se han dado casos puntuales de reticencias para permanecer en los domicilios.

Por su parte el alcalde Germán Beardo ha confirmado en facebook que no "hay grandes novedades de seguridad ciudadana. Los portuenses son gente responsable y que está dando una lección de civismo". A la vez que destaca que "se trabajando por resolver nuevas adaptaciones para los trabajadores municipales y la coordinacion de emergencia social".

Desde el Ayuntamiento, el alcalde mantiene las reuniones con Policia Nacional, Policia Local y Protección Civil y la comunicación con el almirante de la Base "para estar plenamente coordinados".