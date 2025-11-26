La Ciudad Deportiva de El Puerto acogerá el 28 de diciembre el I Torneo Solidario de Veteranos Fútbol 11 'Los de toda la vida'

La Ciudad Deportiva Rafael Sánchez acogerá el domingo 28 de diciembre el I Torneo Solidario de Veteranos Fútbol 11 'Los de toda la vida', una cita que se extenderá de 09:00 a 15:00 horas y en la que participarán cinco equipos formados expresamente para la disputa de este torneo: CD Los Frailes, CD Safa San Luis, CD La Salle, CD San Marcos y CD Barriada La Playa.

El concejal de Deportes, José Ignacio González, ha presentado el cartel junto a miembros del comité organizador, mostrando su satisfacción porque la Concejalía pueda colaborar con el nacimiento de un nuevo evento que, junto a su carácter solidario, también guarda un espacio para el reconocimiento a personas importantes en el fútbol portuense. El acto ha contado con la participación de representantes de cada equipo y de Daniel Marín, coordinador del Hogar de la Esperanza.

El torneo, que efectuará una recogida solidaria de productos de limpieza a beneficio del Hogar de la Esperanza Kilómetro 0, quiere servir de homenaje a quienes dedicaron su vida al fútbol base portuense, con especial reconocimiento a Pepe Ramírez (La Salle), Nene (La Salle), Antonio Real (La Salle), Peluqui (Barriada La Playa), Carlos Camacho (Barriada La Playa), Ambrosio (Safa San Luis), Kiki (Los Frailes), Lolo Prado (Los Frailes) y, a título póstumo, Paco Marroquín (San Marcos), Antonio Gómez (San Marcos), Manolín García (San Marcos), Pedro Gil (Los Frailes), Pepe Montero (Safa San Luis), Gatica (Safa San Luis) y Manolín (Barriada La Playa).

Alberto Portela, miembro del comité organizador, ha explicado que los cinco equipos jugarán todos contra todos en un formato de treinta minutos por partido. Portela detalla que desean homenajear a quienes tanto han hecho por el fútbol base portuense, empleando parte de su tiempo y en ocasiones de su patrimonio, acompañando a muchos futbolistas en su proceso formativo. Desde la organización invitan, por otra parte, a que el público asistente aporte todo el material de limpieza que le sea posible, entregándolo en el punto de recogida que se habilitará en la Ciudad Deportiva.

La organización agradece la colaboración tanto de la Concejalía como de los numerosos patrocinadores y manifiesta que los homenajeados recibirán unas placas conmemorativas que, en el caso de las personas distinguidas a título póstumo, recogerán sus familiares.