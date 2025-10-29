La Cinemateca de El Puerto continúa este jueves con la proyección del film 'Romería', de Carla Simón

Este jueves 30 de octubre, a las 20:00 horas, continuará la Cinemateca Otoño 2025 de El Puerto de Santa María, organizada por la Concejalía de Cultura, con la proyección del largometraje 'Romería', de la directora Carla Simón, en los Cines Artesiete Bahía Platinum (Parque Comercial Bahía Mar).

Rodada en diferentes localizaciones de las Rías Baixas, 'Romería' supone la culminación del proyecto personal iniciado por la cineasta catalana con 'Verano 1993' y continuado en 'Alcarràs'. En esta nueva obra, Simón se adentra en su apuesta más arriesgada: recrear el amor de sus padres, fallecidos en su primera juventud, víctimas de las drogas y el sida.

'Romería' (España, 2025, 111’, +16) está dirigida y escrita por Carla Simón, con fotografía de Hélène Louvart, montaje de Ana Pfaff y Sergio Jiménez, y música de Ernest Pipó. En el reparto destacan Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa, Miryam Gallego, Alberto Gracia y Janet Novás.

La película narra la historia de Marina, una joven adoptada que viaja a Vigo para conocer por primera vez a la familia de su padre biológico. Su llegada despierta un pasado dormido. A través del diario de su madre y de una conexión inesperada con su nuevo primo, Marina emprende un viaje íntimo hacia la memoria fragmentada de sus padres.

El film, estrenado en la Sección Oficial del Festival de Cannes, ha sido aclamado por la crítica especializada. El periodista Nando Salvá (El Periódico) la describe como “un poema lacerante y lleno de calidez en memoria de las familias rotas, que ofrece un retrato íntimo y a la vez político de una tragedia familiar generacional”. Por su parte, Elsa Fernández-Santos (El País) destaca que “Carla Simón conmueve con la búsqueda de su identidad en la España de la heroína y el sida de los ochenta, en un emocionante exorcismo personal que supone un paso al frente en su filmografía”.

La película se proyectará en versión original en catalán, español, francés y gallego, con subtítulos en castellano.

La Concejalía de Cultura informa que la entrada será gratuita para los primeros 70 espectadores que recojan su invitación individual desde 30 minutos antes del inicio de la proyección, en el vestíbulo de los Cines Artesiete Bahía Platinum.

La Cinemateca Otoño 2025 continuará la próxima semana con la proyección de 'A la deriva', del director Jia Zhang Ke.