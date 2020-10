El mejor cine independiente internacional, en el Teatro Municipal de El Puerto

El Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca se volverá a transformar en un referente de cine con la proyección de las mejores películas internacionales gracias a la Cinemateca de Otoño que pone en marcha la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, dirigida por Lola Campos.

La concejala ha destacado el valor de esta iniciativa, que es un “referente cultural en la provincia” y “para cuya puesta en marcha hemos tomado todas las medidas de seguridad requeridas dentro del nivel 3 de riesgo en el que se encuentra nuestro municipio”. “El aforo del teatro se ha reducido incluso por encima de lo recomendado, con lo que las distancias entre espectadores son muy amplias y además se desinfectará el patio de butacas antes y después de cada proyección, además del uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto”, ha subrayado Lola Campos.

La responsable municipal de Cultura ha afirmado que “con esta iniciativa se recupera para El Puerto de Santa María un cine en el corazón de la ciudad, para lo cual se instala en el Teatro una gran pantalla como la de las salas comerciales, con la ventaja de tener todas las comodidades de ubicación y equipamiento de estas instalaciones municipales”. El primer film, Under the skin, se proyectará el próximo 3 de noviembre a las 19:30 horas, con la finalidad de cumplir con el toque de queda establecido por el Gobierno. En total serán seis películas los que acogerá el Teatro Municipal durante los meses de noviembre y diciembre, con un único pase en versión original el martes de cada semana. Entre las bondades de este ciclo de películas destaca el precio asequible al que se ponen la venta las entradas, ya que el coste es de 3 euros y de tan solo 2 euros en tarifa reducida para aquellas personas que sean desempleadas, jóvenes, estudiantes o pensionistas.

Lola Campos ha destacado el esfuerzo que se ha realizado desde la Concejalía de Cultura por proyectar excelentes películas, algunas de ellas que tuvieron una amplia distribución internacional y que disputaron los principales premios de la industria en 2019. Por ejemplo, Martin Eden de Prieto Marcello, galardonada el pasado año con el Giraldillo de oro en el Festival de Sevilla o con el premio a la mejor interpretación (Luca Marinelli) en Venecia; la brasileña Bacurau que fue una de las triunfadoras en el Festival de Cannes; o el falso documental My mexican bretzel, que le valió los premios a mejor película, dirección y guión a Nuria Giménez en el Festival de Gijón.

El ciclo lo inaugura el film de culto Under the skin de Jonathan Glazer y protagonizado por Scarlett Johansson. Junto a este film, podrá disfrutarse de Sauvage (10 de noviembre), del director Camille Vidal – Naquet, un retrato descarnado y poderoso de la prostitución masculina premiado en Cannes; de la sorprendente My mexican bretzel de Nuria Giménez (17 de noviembre); la producción italiana Martin Eden de Pietro Marcello (24 de noviembre), la obra de un orfebre como Marcello en una propuesta visualmente recia y esplendorosa; la brasileña Bacurau (1 de diciembre) de Kleber Mendoça Filho y Juliano Dornelles, una distopía profundamente irónica, brutal y crítica con los tiempos que corren, que se alzó que se alzó con el Premio de la Crítica en el Festival de Cannes 2019. Y, para cerrar el ciclo y debido al Puente de la Inmaculada en diciembre que se prolongará hasta el martes, la última proyección tendrá lugar un miércoles, el 9 de diciembre, con la película del director gallego Eloy Enciso, Longa noite, un poderoso testimonio social e histórico sobre las huellas del franquismo en nuestra historia.

La hora de comienzo de los filmes, como se se ha apuntado, es a las 19:30 y, como siempre, las proyecciones serán en versión original subtitulada (VOS). Las entradas podrán adquirirse directamente en la taquilla desde una hora antes del comienzo de cada película y, desde el mismo día 3 de noviembre, a través de la web de ticketentradas.