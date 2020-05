Este lunes se ha retomado en los centros educativos portuenses el proceso de escolarización para el próximo curso 2020/21.

Como ha explicado la concejala de Educación, Lola Campos, “para que los centros puedan abrir con todas las garantías se ha realizado una limpieza exhaustiva de las instalaciones y la desinfección de fachadas y accesos de todos los centros docentes de la ciudad”. Este trabajo de desinfección, que se va a continuar realizando de forma progresiva, corre a cargo de Apemsa con la coordinación de la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Millán Alegre.

Hay que recordar que la desinfección de las zonas exteriores de los centros educativos de El Puerto comenzó a principios del pasado mes de abril gracias a la colaboración de la Brigada de Infantería de Marina y que la limpieza del interior de los colegios se ha realizado de forma continua durante todo el periodo de confinamiento.

El proceso de escolarización se abre para las enseñanzas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, elementales básicas y profesionales de Música y Danza, profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Idiomas y Artísticas Superiores así como la admisión del alumnado en las residencias escolares y escuelas-hogar. La Consejería de Educación ha establecido un plazo único de presentación de solicitudes, tanto presenciales como telemáticas, del 18 de mayo al 1 de junio, ambos días incluidos. Así, las familias podrán acudir a los centros docentes para solicitar plaza o hacer los trámites a través de la Secretaria Virtual en la web de la Consejería.

También se ha habilitado un teléfono gratuito de información (900 848 000), en horario ininterrumpido de 8:00 a 19:00 horas.

Quienes hubieran formalizado con anterioridad al 14 de marzo su solicitud de plaza no tienen que realizar ahora ningún trámite.

Los días 22 y 25 de mayo se mantienen como no lectivos

Por otro lado, los días 22 y 25 de mayo se mantienen como no lectivos a pesar de que los centros educativos no estén impartiendo clases presenciales en estos momentos. Campos ha señalado que los días no lectivos fueron aprobados el pasado mes de septiembre por el Consejo Escolar Municipal por un lado y por el Ayuntamiento (el 25 de mayo como festivo local, aunque posteriormente se trasladó este festivo al 7 de septiembre).

Lola Campos ha explicado que “los días 22 y 25 de mayo fueron aprobados como no lectivos con motivo de la celebración de la Feria de Primavera y si bien dicha fiesta ha quedado suspendida, los días no lectivos se mantienen ante la imposibilidad de trasladarlos al siguiente curso, tal y como nos ha trasladado la Delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía”. Campos ha reiterado que tanto el día 22 como el 25 los docentes no trabajarán en las clases a distancia ni enviarán tareas a los escolares.