Preocupación entre el personal de los centros de salud ante los nuevos protocolos del coronavirus

Profesionales sanitarios que prestan servicio en centros de salud de la zona básica de El Puerto se han mostrado preocupados por los nuevos protocolos de actuación que se han puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad como guía de actuación frente al coronavirus.

Los centros de salud portuenses siguen funcionando básicamente con el mismo horario y el mismo personal que antes de la pandemia, aunque se ha reducido el número de usuarios que acude a dichos centros, que han comenzado a trabajar mediante teleasistencia y se comunican con los pacientes para realizar las gestiones de manera telemática y por teléfono, para que no se desplacen hasta dichos centros de salud. No obstante, los profesionales también continúan atendiendo de manera presencial, con lo que se pueden producir contactos con personas afectadas por el Covid 19.

En este sentido, como vienen denunciando los profesionales sanitarios, carecen de equipos de protección apropiados, de manera que siguen atendiendo a las personas que acuden a los centros de salud con la misma indumentaria que usaban antes de la crisis del coronavirus. Desde las administraciones, según critican, sólo se les ha hecho llegar algunos Equipos de Protección Individual (EPI) para los casos en que tengan que recoger muestras en algún domicilio, y unas cuantas mascarillas. Sin embargo, médicos y sanitarios de los centros de salud siguen sin tener batas impermeables o mascarillas de protección FFP2, que serían necesarias como prevención para atender al menos a los pacientes que llegan con problemas respiratorios.

Además, el personal sanitario muestra su inquietud por el cambio de los protocolos establecidos este martes, día 31, por el Ministerio de Sanidad. Según han denunciado, hasta la fecha cualquier profesional sanitario que hubiera estado en contacto con un paciente positivo en Covid 19 podía guardar 14 días de aislamiento. A raíz de la nueva circular, ya no se les concede ese tiempo, sino que basta con que al facultativo se le hayan pasado los posibles síntomas (por ejemplo fiebre), para su reincorporación inmediata. Desde su reincorporación y hasta cumplir los 14 días, deberá llevar una mascarilla quirúrgica y no podrá atender a pacientes inmunodeprimidos. Esta contradicción genera incertidumbre entre el personal sanitario del centros de salud sobre si el profesional que ha estado en aislamiento podría ser portador.

"La orden oficial es que si ya no tiene síntomas tiene que reincorporarse y antes era después de 14 días, también por circular oficial", denuncian profesionales sanitarios. En este caso específico "se tiene que incorporar una persona que además es médico, que atendió un caso de Covid que resultó positivo, y pese a que el facultativo dio negativo en una primera prueba (que no siempre es fiable), ha tenido síntomas de fiebre y ha permanecido en su casa siete días, sin guardar las dos semanas de cuarentena". Ahora, deberá reincorporarse a su trabajo por haberle bajado la fiebre y en unos días se le volverá o no a hacer el test de coronavirus. Una situación que genera preocupación entre sus compañeros.