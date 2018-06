Muchos capitanes y pocos acuerdos

La ciudad sabe de donde viene y hacia donde quiere ir, pero falta lo esencial: un buen plan de acción. Así quedó patente ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento durante el debate del estado de la ciudad, donde los grupos municipales repasaron los problemas más importantes de la localidad. Todos coinciden en un mismo objetivo: volver a revivir la ciudad; pero cada uno lo defiende a su manera y, según lo que se pudo observar ayer en un acto donde, a pesar de las pocas propuestas que se hicieron no se llegó a ningún acuerdo, no va a ser nada fácil. "Hay que recordar que estamos aquí para contrastar distintos puntos de vista y llegar a una solución", resaltó durante su segunda intervención Antonio Fernández, portavoz de Izquierda Unida (IU). Y no fue el único ya que tanto el portavoz del PSOE, Ángel González, como el alcalde David de la Encina, también realizaron la misma petición. "Llevamos aquí tres horas de debate. Hemos escuchado ocho turnos de intervención, pero no hemos oído ni una sola propuesta", destacaba De la Encina al final del pleno en un tono tajante y cercano a la irritación. Y no es de extrañar, ya que tres horas antes, concretamente a las 18:00 horas de la tarde, el alcalde comenzaba el acto haciendo referencia a la colaboración y la coordinación por parte de todos los grupos políticos. "Propongo abandonar mutuamente la confrontación para llegar a conseguir una colaboración por la ciudadanía. Ahora es un momento determinante para la ciudad. Estamos en la fase de encontrar soluciones". Sin embargo, tal y como se pudo comprobar más tarde, esto no fue así y entre acusaciones al alcalde de "chantajista emocional", tal y como expresó la portavoz de Ciudadanos, Silvia Gómez, y peticiones de dimisión, realizadas tanto por este mismo partido, como por los populares. El debate continuó entre réplicas y acusaciones a un gobierno que, según Carlos Coronado, concejal no adscrito "es torpe, ineficaz e insuficiente".

El tema estrella, al que casi todos los grupos dedicaron algún minuto de su intervención, fue la revitalización del centro. En este punto tanto Ciudadanos como el Partido Popular (PP) coincidieron en la opinión de que el actual Gobierno "acaba con todo lo que toca". En este aspecto una de las intervenciones que más aportó fue la del portavoz del PP, Germán Beardo, quien reclamó que la mayoría de iniciativas que su partido dejó planteadas al final de la anterior legislatura, fueron "echadas por tierra". En este punto, Beardo enumeró el parking previsto en la Plaza de Toros, la zona naranja de Valdelagrana o el centro de protección animal "donde ya se ha gastado tres veces lo previsto", destacó Beardo. "Si le queda algo de dignidad política debe dimitir. No puede seguir arrastrando los pies", indicaba Beardo mientras agotaba los último minutos de su primera intervención. Así mismo desde Ciudadanos su portavoz Silvia Gómez recurrió al símil para ilustrar la situación. "El Puerto es un barco sin patrón, que flota a la deriva, y que se mueve por las mareas y los vientos". Por su parte el PSOE se esmeró en mostrar todos los logros conseguidos por el actual Gobierno. "Para nada somos un equipo agotado", contestaba a la acusación realizada momentos antes por Beardo. "No vamos a caer en la apatía ni en el desengaño".

Los presupuestos municipales se aprobarán en la primera quincena de julio

Igualmente, otro de los asuntos más tratado fue el relativo a los presupuestos participativos y los presupuestos municipales los cuales, según dijo Antonio Fernández, serán aprobados en la primera quincena de julio. No obstante la atención de los asistentes al debate se centraba en otro asunto que no tardó en salir a relucir: la dimisión del concejal Ángel Quintana. Es cierto que durante las primeras intervenciones el tema sólo se sugirió sutilmente camuflado entre reivindicaciones de mayor estabilidad del actual Gobierno. No obstante, no sería hasta el momento en el que se habló de la concesión de la Plaza de Toros, cuando el asunto salió a relucir definitivamente. Por su parte el hasta ahora concejal de Urbanismo se mantuvo serio y callado ante los reproches por la falta de carteles taurinos y conciertos para este verano. Su partido no dejó pasar la oportunidad y su portavoz Ángel González agradeció a Quintana todo el trabajo realizado en este tiempo, especialmente en la elaboración del Peprichye.

La problemática social tampoco faltó, ya que en el exterior del edificio un grupo del Foro Social se manifestó durante la sesión. Igualmente desde Levantemos también se mostró la preocupación ante el futuro de la ciudad con un Gobierno "que ha traicionado la confianza de la gente que quería un cambio". Desde el futuro del Plan de Igualdad (que por el momento no viene recogida en las partidas de los presupuestos municipales) hasta las medidas que se van a llevar a cabo de cara a los inmigrantes y refugiados que llegan a las costas, fueron algunos de los temas tratados por este grupo.