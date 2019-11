Acuerdo para cambiar de ubicación los aparcamientos reservados de la avenida de San Luis Gonzaga

Hace ya algunos meses que usuarios de los aparcamientos reservados para discapacitados que se encuentran situados junto a la puerta de entrada del colegio Safa - San Luis Gonzaga, en la avenida del mismo nombre, vienen denunciando que los estacionamientos no tienen las medidas suficientes para que un conductor con movilidad reducida en silla de ruedas pueda bajarse del vehículo.

Los aparcamientos reservados que hay en dicho lugar estaban situados anteriormente en batería, pero al ampliarse la acera de enfrente, los técnicos de Mantenimiento Urbano optaron por ponerlos en línea, dejándoles una anchura insuficiente. El asunto fue denunciado por uno de los vecinos de la zona, usuario de silla de ruedas, que antes podía acudir a recoger a su niña de 13 años al colegio en coche pero tuvo que dejar de hacerlo por no poder bajarse del vehículo.

El pasado mes de marzo, la persona discapacitada afectada por esta anómala situación informó a los responsables municipales del problema, trasladándoles en primer lugar que dichos aparcamientos miden dos metros y cuarenta y tres centímetros de anchura (2,43), cuando deberían tener de ancho 3,60 metros. Por lo tanto, según un escrito que remitió en julio al Ayuntamiento, "no cumplen con las medidas que deben tener según el decreto vigente de la Junta de Andalucía". Recordaba además en su escrito presentado por Registro Municipal que "anteriormente cumplían con la ley pues estaban en batería, con medidas adecuadas, por lo que ahora me impiden bajarme del coche, pues yo conduzco y soy persona con movilidad reducida", y en la situación actual de los aparcamientos "no puedo sacar la silla de ruedas".

Como posible solución se planteó la posibilidad de subir el asfalto de la calzada hasta el nivel de la acera para igualar la cota de ambos, al menos en el tramo donde están los aparcamientos reservados y así poder acceder desde el asiento del conductor hasta la misma acera directamente. Finalmente, tras la petición efectuada por Registro, este lunes se decidió en una reunión entre los técnicos, el concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, y la persona afectada cambiar de ubicación los aparcamientos, trasladándolos desde el lugar donde están situados actualmente, hasta un sitio cercano, en la misma avenida de San Luis Gonzaga, más cerca de la calle San Francisco, donde se habilitarán dos aparcamientos reservados, en batería, para poder cumplir con la normativa que marca la anchura mínima.

Este asunto se ha incluido en dos preguntas del PSOE y Vox que se plantearán en el Pleno Ordinario de mañana miércoles, en la primera de las cuales los socialistas preguntan si se van a modificar los aparcamientos para personas con diversidad funcional en el entorno de Safa, y en la segunda "cuándo se piensan arreglar las plazas destinadas a vehículos de usuarios con movilidad reducida en la avenida de San Luis Gonzaga".