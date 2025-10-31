La Cabalgata de Halloween recorre el centro de El Puerto

Numerosos comercios se han sumado a la iniciativa del 'Truco o trato'

Una imagen de la cabalgata de este viernes.
La Cabalgata de Halloween ha recorrido algunas de las calles más céntricas de El Puerto, partiendo de la plaza Isaac Peral a las siete de la tarde y atravesando otras vías como las calles Nevería; Ganado; Vicario; Luna; Larga; Palacios y Micaela Aramburu, con destino final en la Bajada del Castillo.

Otra imagen de la cabalgata de Halloween.
También en la jornada de este viernes muchos comercios se han sumado a la costumbre anglosajona del ‘Truco o trato’, repartiendo chucherías a los niños que se acercaban. También otros escenarios como el Monasterio de La Victoria se han convertido en escenarios terroríficos para acoger actividades como el Pasaje del Terror y una versión nocturna de la actividad ‘Terror en el Monasterio’.

