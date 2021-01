El borrador de la ordenanza de convivencia abre su plazo para alegaciones

Desde este miércoles se encuentra abierto el plazo de exposición pública del borrador de la Ordenanza de Convivencia, con el objeto de dar audiencia a los interesados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, para contar con el mayor consenso posible a la hora de llevar la propuesta de aprobación inicial al Pleno municipal.

El texto se ha publicado en la web municipal y estará disponible hasta el próximo 23 de febrero para que todas aquellas personas o colectivos puedan presentar alegaciones.

Desde el equipo de Gobierno se quiere hacer hincapié en que "la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Público cubrirá un vacío legal que atajará ciertas conductas o comportamientos lesivos que al haberse derogado la Ordenanza anterior no pueden en este momento ser abordados desde las competencias municipales, creando una desprotección ante la que no se puede actuar desde la administración local. No es posible forjar una sociedad justa e igualitaria y que tienda a procurar el bienestar a sus ciudadanos, si el valor de la convivencia está ausente y no se dispone de medios eficaces para restaurarla, por lo que se hace necesario dotar de los instrumentos idóneos a los garantes de la protección de los derechos, libertades y seguridad ciudadana”, señala la edil de Seguridad, Marina Peris.

"Esta regulación permitirá hacerlo, respondiendo así a una demanda de la propia ciudadanía y, en especial, del movimiento vecinal", recuerda la edil, quien añade que "dicha norma municipal aportará tranquilidad y seguridad a los vecinos de El Puerto y también permitirá al Ayuntamiento actuar sobre acciones que muchas veces, aún sabiendo que no son correctas, no puede sancionar debido a que no hay una normativa que lo permita".

Hay que recordar que la anterior ordenanza fue derogada en la pasada legislatura y como señala Peris "ha sido una prioridad del equipo de Gobierno de Germán Beardo su entrada en vigor para poder atajar de raíz situaciones que alteran la convivencia y que sin norma tienen difícil solución".

El objetivo principal de esta ordenanza es el de preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo. Parte, para ello, de un principio de garantía de los derechos y libertades individuales y ajusta las medidas punitivas al principio de intervención mínima. De esta manera, las conductas individuales sólo se tipifican como infracciones en la medida en que afectan o impiden el libre ejercicio de las demás personas y para su sanción se tienen en cuenta los principios de lesividad y mínima trascendencia.

Según la edil popular "la ordenanza será una herramienta efectiva para hacer frente a las distintas situaciones y circunstancias que pueden afectar a la convivencia o alterarla e intenta ser una respuesta democrática y equilibrada a esas nuevas circunstancias y situaciones, basándose, por un lado, en el reconocimiento del derecho de todos a comportarse libremente en los espacios públicos y a ser respetados en su libertad; pero, por otro lado, también, en la necesidad de que todos asumamos determinados deberes de convivencia y de respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a los demás, así como al mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas. Y, todo ello, además, siendo conscientes de que, para el logro de estos objetivos, no basta con el ejercicio, por parte de la autoridad municipal, de la potestad sancionadora, que en ocasiones también es necesario, sino que es preciso, también, que el Ayuntamiento lleve a cabo las correspondientes actividades de fomento y de prestación social necesarias para promover los valores de convivencia y el civismo en la ciudad y para atender convenientemente a las personas que lo puedan necesitar".

La Policía Local y la Asesoría Jurídica de la Policía Local han realizado "un excelente trabajo para que la ordenanza sea la mejor norma municipal posible, para que El Puerto y los portuenses puedan contar con una serie de medidas que fomenten y garanticen la convivencia ciudadana en el espacio público", concluye Peris.