Los bomberos actúan cerca de El Madrugador por el incendio de un vehículo en la AP-4

Los bomberos del parque de El Puerto de Santa María realizaron na salida en la noche del lunes a causa del incendio de un vehículo en la AP-4, aproximadamente a la altura del kilómetro 64, cerca de las instalaciones de El Madrugador.

A la llegada de los efectivos contraincendios el vehículo se encontraba ardiendo en su totalidad y sin nadie en el lugar, tras lo que procedieron a la extinción de las llamas. No hubo que lamentar daños personales.

Los medios empleados fueron dos vehículos, una autobomba rural pesada (R-18) y una autobomba urbana pesada (U-41). El total participaron cinco efectivos en las labores de extinción, en las que colaboró la Guardia Civil.