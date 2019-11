El Black Friday marca de forma artificial el inicio de las compras navideñas en El Puerto

La tradición estadounidense vuelve a desplazar a las costumbres españolas. En este caso el Black Friday -una tradición totalmente americana- llena los escaparates de los comercios locales. Cómo si no tuvieramos ya suficiente con Halloween.

Si hace cinco años los portuenses a duras penas sabían en qué consistía este día, ahora seguro que es casi imposible que haya alguien que lo desconozca. Tan sólo hace falta darse una vuelta por los comercios locales para ver como la mayoría de tiendas se han sumado a esta tradición en un intento de que la campaña navideña arranque cuanto antes. Tradicionalmente el árbol de Navidad siempre se sacaba de la caja en el Puente de la Inmaculada. Pero eso ya ha pasado de moda. Ahora, lo que de verdad cuenta para estar en la onda, es comenzar a celebrar la Navidad con esta tradición estadounidense -que siempre se celebra el viernes después de Acción de Gracias- donde los comercios desploman los precios con el objetivo de convertir sus números rojos a negro (de ahí su nombre).

Aunque aún ni siquiera está instalado el alumbrado navideño por las calles, algunos comercios ya adornan los escaparates con estrellas, nieves y Papá Noel (otra costumbre que no es de aquí). Ese es el caso de la avenida del Ejército donde la mayoría de tiendas de ropa y calzado han optado por sumarse a estos descuentos. Incluso algunas de ellas, se han atrevido a mantener las rebajas durante toda la semana e incluso ofrecen la compensación en una reducción en la segunda prenda o artículo (algunos de ellos hasta un 70%).

En cuanto al centro, se prevée que el Black Friday no se viva con tanta intensidad. Es cierto que habrá comercios, hoteles y cafeterías que bajo la coordinación del Centro Comercial Abierto (CCA) ofrecerán buenos descuentos; sin embargo, este año también existe la otra parte: el otro bando de negocios que han optado por no ofrecer descuentos durante estos días. “Yo he preferido no hacerlo. Además, para eso ya tengo yo mi el Día del Libro, donde hago los descuentos y rebajas oportunas”, explica la propietaria de Zorba.

No obstante, a pesar de que cada vez esta fecha satura más, un total de 23 negocios de la zona ofrecerán promociones en moda, joyería, impresión, noches de hotel, muebles, salazones y manualidades. Asimimos, desde el CCA y el Ayuntamiento han buscado alternativas para que estar en el centro sea una alternativa cómoda. En concreto se ha alcanzado un acuerdo con Impulsa por el que el párking sólo costará un euro (tras realizar una compra en alguno de los establecimientos asociados), así como se ampliará el horario de apertura, hasta las 22:00 horas.

Estas iniciativa se encuadra dentro de las medidas que tanto el CCA como el Ayuntamiento y la Concejalía de Comercio han organizado para “empujar” el comercio local. Para ello, también se ha previsto la proyección de un espectáculo audiovisual en la plaza de España (sobre la Basílica Menor de Nuestra Señora de Los Milagros) y la celebración de La Noche Abierta, donde también se ofrecerán descuentos en los establecimientos de hostelería y visitas a distintos monumentos de la ciudad: se podrá visitar el Castillo de San Marcos en horario nocturno, la Plaza de Toros (que acogerá una exposición de trajes de luces) o el Museo Municipal en sus sedes de Pagador y el Hospitalito.