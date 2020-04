La biblioteca municipal continúa ofreciendo el préstamo de libros a través de plataforma digital eBiblio

La biblioteca municipal Poeta Rafael Esteban Poullet continúa ofreciendo el préstamo de libros durante el periodo de confinamiento provocado por el coronavirus si bien éste se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica e-Biblio Andalucía.

Se trata de un servicio promovido el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las comunidades autónomas que ofrece la posibilidad de prestar libros electrónicos, prensa diaria, publicaciones periódicas y audiolibros.

“Hasta la fecha era necesario disponer de la tarjeta de usuario de la red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, pero este requisito ha sido suprimido por la Junta de Andalucía debido a la situación extraordinaria en la que nos encontramos”, ha explicado la concejal de Cultura, Lola Campos, señalando que se trata de un servicio que está disponible de forma gratuita para todos los ciudadanos que lo deseen. Lola Campos ha incidido en que “la cultura no puede ser un privilegio sino un derecho y más en una situación como la que estamos viviendo actualmente”. La edil ha detallado que el servicio eBiblio es accesible 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año a través de Internet y permite la lectura tanto en línea como a través de descarga. Con esta medida se pretende facilitar la difusión de los contenidos de la plataforma, que ofrece el préstamo de más de 7.180 libros electrónicos, 533 audiolibros en formato MP3, 34 contenidos audiovisuales educativos y 27 cabeceras de revistas en formato electrónico que pueden ser consumidas a través de ordenadores, tabletas, lectores de libros electrónicos y teléfonos inteligentes. Los interesados a acceder a estos contenidos online, con lo que se hará más amena su estancia temporal en casa, podrán hacerlo con certificado digital, a través de esta dirección web o bien, si no dispone de dicho certificado, rellenando el formulario que está disponible en esta página. “La colección de eBiblio incluye obras de ficción y no ficción para público adulto e infantil y además se añaden novedades que incluyen las últimas publicaciones de los escritores más leídos por lo que supone una ventana abierta al mundo, un balón de oxígeno para la situación de confinamiento que vivimos”, ha detallado la responsable municipal de Cultura. Lola Campos también ha explicado que ante las dudas en relación a la renovación de libros y audiovisuales durante lo que dure el estado de alarma, los usuarios deberán mantener los libros o material en préstamo en su domicilio hasta que la biblioteca municipal vuelva a abrir con total normalidad. A partir de ese momento, se podrán devolver los libros prestados. Por otro lado, la concejal ha recomendado a todos los amantes de la cultura que sigan la página de Facebook de la Biblioteca “donde se ofrecen cada día cuentacuentos para niños, recomendaciones de libros o lecturas de poemas por diferentes autores para hacer más llevadero el confinamiento en el que nos encontramos”.