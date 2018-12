Los belenistas ofrecerán mañana en el centro talleres gratuitos

Durante toda la mañana del sábado el centro de la ciudad rebosará ambiente navideño. Ni una sola zona del casco histórico queda libre de la celebración de algún evento o actividad. La mañana comenzará a las 10:30 horas con la visita del Cartero Real a la plaza Isaac Peral. Allí, el enviado especial de los Reyes Magos estará recogiendo las cartas de los niños portuenses hasta las 15:00 horas. No obstante, que no cunda el pánico si hay alguno que otro que no le da tiempo de llegar ya que el Cartero volverá a estar en la calle a las 16:45 horas. En esta ocasión realizará un pequeño recorrido que partirá desde la Plaza de España y continuará por la Plaza Juan Gavala, Luna y Nevería, para finalizar de nuevo en la plaza Isaac Peral. A esta visita tan especial se le unen otros eventos, como los talleres gratuitos de técnica que serán ofrecidos en plena calle por los belenistas de Ángel Martínez. En concreto este grupo de profesionales, tan reconocidos en la ciudad, estarán también desde las 10:30 horas hasta las 13:00 horas mostrando sus técnicas en distintas zonas, como la calle Larga, Luna, en la Placilla y en Isaac Peral. Por último, pero no por ello menos importante, hay que destacar la celebración de la zambomba flamenca Ninguna familia sin Navidad, cuyos beneficios irán destinados al comedor social Sol y Vida. En concreto este eventos, que ha sido uno de los más sonados, tendrá lugar en las bodegas El Cortijo a partir de las 13:30 horas. En él participarán distintos artistas como Alba Gallardo, las hermanas Cala, Estefanía Salas, El Wilo, Nati Palomo, Víctor Raposo y su gente, Jesule del Puerto, Las Milongas, Araceli Arias y Eva María Hierro, entre muchos otros.