La asociación Ángel Martínez organiza el certamen 'Muestra tu belén en vídeo'

La Asociación de Belenistas Portuenses Ángel Martínez ha organizado este año un concurso cuyo objetivo es la difusión del belenismo. Desde la entidad afirman que pese a las restricciones por la pandemia, "este año, más que nunca, monta tu belén en casa o en cualquier otro lugar; aunque restrinjas las visitas, monta un belén, porque este año más que nunca estamos muy necesitados de la alegría que infunde el belén".

La entidad apuesta además por los medios audiovisuales, "que forman parte de nuestras vidas". De manera que aunando estos dos criterios, la asociación ha creado un nuevo certamen: 'Muestra tu Belén en vídeo'. Con ello, animan "a tomar una cámara, que puede ser la del móvil, y grabar tu belén, añadiéndole los comentarios que consideres oportunos y que nos ayuden a ver tu belén con ojos diferentes; edítalo y añádele música a tu gusto, deja volar tu imaginación y envíanoslo, para que así disfrutemos todos", anima la asociación.

Hay unas bases que rigen el concurso: las obras presentadas deben ser inéditas; podrán participar todos los niños y jóvenes de hasta Secundaria, en las modalidades particular o al amparo del centro educativo, en el ámbito de El Puerto de Santa María. Para la participación en modalidad particular no hay límite de edad. Por lo tanto, se podrán presentar particulares y centros educativos.

La temática, según explica, deberá girar en torno a un belén, diorama o un pequeño montaje o con cualquier escena de la Natividad, acompañados de una explicación del belén o narración de la escena que representa, "destacando todo aquello que lo distingue, dándole originalidad".Se podrán presentar en cualquiera de las dos modalidades: particulares y centros educativos, con un máximo de una obra por autor. Los vídeos se presentarán en formato mp4, mov, avi, mpg o wmv, con una resolución mínima de 720p. Tendrán una duración máxima de 1 minuto 50 segundos.

En cuanto a identificación, se deberá enviar un correo electrónico a asociacionbelenistaportuense@gmail.com. En el asunto del correo electrónico debe figurar 'Concurso Muestra tu Belén'. Ya en el cuerpo del correo, debe aparecer el nombre del profesor de la clase o representante del centro escolar, el colegio y el curso/s que participan.

En caso de participar en la modalidad particular, deberá aparecer el nombre completo del particular con sus dos apellidos. En ambos casos deberá aparecer un número de teléfono de contacto, a ser posible de un móvil. De igual forma, se deberá indicar el nombre del vídeo o fichero, con la extensión. Y, por último, claramente indicado, la modalidad por la que concursa: centro educativo o particular

Los trabajos se enviaran del 9 al 18 de diciembre por email, utilizando la plataforma https://wetransfer.com/ dirigiendo el envío al correo de la asociación: asociacionbelenistaportuense@gmail.com. Además, se deberán enviar al mismo correo las autorizaciones paternas (en caso de minoría de edad) y la cesión de derechos, bien digitalizadas o fotografiadas una vez rellenadas (podrían entregarse en mano en la propia sede).El jurado estará constituido por miembros designados por la Asociación de Belenistas Portuense 'Ángel Martínez', y no podrá formar parte del mismo ninguna persona relacionada directamente con los centros educativos participantes o particulares inscritos.

El jurado prestará especial atención al mensaje que se quiere transmitir en el Belén, siendo un factor a tener en cuenta la calidad de la grabación del vídeo con relación a la edad del alumno/a. Además, el jurado podrá declarar desierto el concurso o cualquiera de los premios establecidos, si la calidad de las obras presentadas así lo aconsejara.

El mero hecho de participar, implica la aceptación de las bases, y se faculta a la asociación como única para resolver los casos no previstos en las mismas.

El fallo del jurado se hará público en la página web de la Asociación de Belenistas y se le comunicará por teléfono al interesado.

Los premios a entregar por cada una en las dos modalidades del concurso (centros educativos y particulares) son: primero, segundo y tercer premio. Además, el primer premio podrá publicarse en la web y redes sociales de la Asociación Belenista Portuense u otro medio.

Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio de la Asociación de Belenistas Ángel Martínez teniendo derecho sobre las mismas para futuras publicaciones. El hecho de participar en el concurso presupone el derecho de la autoría de la obra presentada por el autor, quedando eximida la Asociación de Belenistas ante cualquier reclamación de derechos que pudiese presentarse por terceros.