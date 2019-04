"Si en España es necesario el cambio, en El Puerto lo es doblemente"

El Partido Popular (PP) de El Puerto pretende darlo todo y vivir con "ilusión" los 54 días que quedan antes de la celebración de las Elecciones Generales (el próximo domingo 28 de abril). Así lo ha dejado claro esta mañana el candidato a la Alcaldía, Germán Beardo, durante una rueda de prensa donde ha estado acompañado por María José García-Pelayo (candidata número uno del partido al Congreso) y por Ignacio Romaní (candidato número tres al Congreso, Secretario General en Cádiz y Portavoz municipal).

Aunque desde la sede local del partido ya llevan meses totalmente volcados en una precampaña protagonizado por presentaciones a bombo y platillo, hoy (día en el que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Convocatoria de elecciones locales y europeas), supone para el partido el último sprint antes de las Elecciones Municipales del 26 de mayo. "Vamos a ir casa a casa, puerta a puerta, comercio a comercio trasladando nuestro programa electoral", ha explicado Beardo. "Nos presentamos con el mejor equipo, con la ilusión de que la ciudadanía tenga una Gobierno Municipal que de soluciones, que no genere más problemas de los que tiene y que convierta a El Puerto en una ciudad única en Andalucía".

En principio este último esfuerzo por parte del partido es logico, ya que hay que tener en cuenta que el resultado de las urnas el próximo 28 de abril puede tener una gran repercusión en la ciudad. En este sentido, y según asegura Beardo, tanto Romaní como García-Pelayo serán "grandes diputados que tendrán en cuenta las necesidades de la ciudad y ayudarán para que por fin se ejecuten las inversiones necesarias". Con independencia de esta valoración, -y sin entrar en la calificación de ambos políticos-, lo que sí es innegable es que en la ciudad todavía existen proyectos (como el caso de la comisaría de la Policía Nacional de la zona de la Angelita Alta), que depende del Gobierno de la Nación, y a los que aún no se les ha dado el visto bueno

Con él también ha coincidido García-Pelayo, quien ha asegurado que "si en España es necesario el cambio, en El Puerto lo es doblemente". "El próximo 28 de abril nos jugamos muchas cosas: la unidad de España, el crecimiento económico y la generación de empleo... ; pero nuestro voto también es importante porque viene el 26 de mayo", ha resaltado la antigua alcaldesa de Jerez quien, a pesar de encontrarse casi al final de su discurso, también ha tenido palabras para David de la Encina y el escándalo surgido tras conocerse el correo donde el actual alcalde pedía ser liberado laboralmente y continuar cobrando. "Lo que hemos visto estos días es lamentable. Aquí nadie dice ni explica nada, parece que toman a los ciudadanos por tontos".

García-Pelayo tampoco se ha olvidado del resto de partidos locales que, hasta el momento, se han encontrado al lado de los socialistas en el Equipo de Gobierno. "Los partidos de izquierda no deberían permitir esto. Es muy cómodo romper el pacto, pero no es suficiente", ha explicado refiriéndose a Izquierda Unida (IU). "Ellos deben hacer lo mismo que el PP: no sólo pedir dimisión, sino ofrecer una alternativa. Espero que hayan aprendido y que el 28 de mayo no vayan a volver a apoyar un mes después a la misma persona con la que han roto el pacto".