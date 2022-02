La huelga de basuras ensombrece las perspectivas del puente festivo en El Puerto

Llega el puente del Día de Andalucía y la extensa programación de Carnaval preparada por el concejal de Fiestas, David Calleja, se va a ver sin duda deslucida por un hecho que nadie quería que se confirmara: una huelga de limpieza viaria y recogida de basuras que comenzó en la mañana de este viernes y que en los próximos días dejará El Puerto plagado de bolsas de basura sin recoger.

Lo más llamativo es que a estas horas el alcalde, Germán Beardo, no ha dicho al respecto ni esta boca es mía, y eso que el malestar es creciente incluso entre algunos miembros del Partido Popular, sobre todo entre antiguos militantes menos afines a la actual dirección del partido, que ven cómo el primer edil se esconde ante los problemas y manda a primera línea a sus subordinados. En este caso el encargado de arremeter contra la huelga convocada por los trabajadores fue el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, quien lejos de tratar de arreglar las cosas echó más leña al fuego acusando a la plantilla de FCC de querer “secuestrar la ciudad”.

El alcalde, sin embargo, no solo no se ha reunido con las partes sino que no ha dicho ni una palabra sobre este grave problema al que se enfrenta la ciudad, uno más en los dos últimos años en los que El Puerto no ha dejado de ser noticia por las cuestiones más peregrinas, como la falta de pantalones de la Policía Local, otro ejemplo de la falta de capacidad negociadora del alcalde.

El argumento municipal para esta inacción es decir que se trata de un conflicto laboral entre empresa y trabajadores, cuando lo cierto es que se trata del contrato más cuantioso de los que tiene el Ayuntamiento, 13 millones de euros al año, y algo tendrá que decir el gobierno que debe controlar que la limpieza funcione en El Puerto. Incluso en el caso de que el Gobierno municipal no pudiera evitar finalmente la huelga, qué menos que salir públicamente a valorar la situación. Es lo menos que se le puede pedir a un líder.