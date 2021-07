Las banderas azules, "otro fraude de Beardo" según el PSOE

El PSOE de El Puerto considera que la retirada de las banderas azules de las playas portuenses "es otra muestra más del fraude que suponen Germán Beardo y su gobierno". Desde la formación indican que “ya está bien de poner parches e improvisar, El Puerto se merece un gobierno responsable, con capacidad y que sepa gestionar, y no este grupo de once preparados que está demostrando a cada paso su incapacidad más absoluta”.

Desde la formación recuerdan que "este fin de semana las playas portuenses se han encontrado con la retirada de las banderas azules ante la evidente falta de servicios en las playas. Es lamentable tener que quitar estas distinciones porque nuestras playas no cuenten con la seguridad necesaria. Estando ya a 19 de julio, el servicio de salvamento y socorrismo de las playas portuenses consiste en un contrato menor con seis socorristas para cubrir los 16 kilómetros de costa, lo que es absolutamente insuficiente. A ello se suma que los botiquines permanecen cerrados, y que no hay ambulancia disponible por si fuera necesario".

Se trata de un hecho "que debería avergonzar a los responsables del PP y Cs, y muy especialmente al alcalde, Germán Beardo, quien se presentaba como el que traía las soluciones, pero ha quedado en un fraude mayor que los anuncios en los que se afana en publicitarse", insisten.

Por ello, desde el PSOE portuense exigen dimisiones y se preguntan "en manos de quién está la ciudad, pues a la evidente falta de servicios y seguridad en las playas se une la inseguridad que impera en el resto de la ciudad, por la falta de liderazgo de un alcalde absolutamente incapaz de enderezar la deriva en la que está el gobierno municipal”.

El Puerto, actualmente, tiene su población duplicada, y, sin embargo, la seguridad es mínima: no hay policías en las playas, no control de aforos, no hay control de aglomeraciones, no hay medios suficientes para atender los requerimientos de la ciudadanía, … y, mientras tanto, los contagios aumentan a un ritmo preocupante sin que desde el ayuntamiento se estén tomando la seguridad en serio.