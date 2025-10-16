El Ayuntamiento de El Puerto se ilumina de rosa este domingo para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Un año más, el Ayuntamiento de El Puerto se suma este domingo 19 de octubre a los actos conmemorativos del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención, la detección precoz y la investigación en la lucha contra esta enfermedad.

Como símbolo de apoyo y esperanza, la fachada de la Casa Consistorial se iluminará de rosa, sumándose así a la marea de solidaridad que recorre durante todo el mes de octubre la ciudad y el mundo entero. Con este gesto, El Puerto muestra una vez más su compromiso con las personas afectadas y sus familias, y su agradecimiento a las asociaciones que trabajan día a día acompañándolas con entrega, empatía y fortaleza, demostrando que “unidos siempre somos más fuertes”.

El acto institucional se celebrará a las 20:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se procederá a la lectura del manifiesto de AMUCAN Bahía, en un sencillo encuentro presidido por el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y la concejal de Bienestar Social y Familia, Carmen Lara, junto a otros miembros del equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal.

Yolanda Beláustegui, presidenta de la Asociación Mujeres con Cáncer Bahía, estará acompañada por Antonia Calvo Jarana de la Sede Humanitaria Portuense del Cáncer; y Susana Casado Gómez, en representación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), sumando así a todas las asociaciones portuenses implicadas en la lucha contra esta enfermedad

Tras la lectura del manifiesto, se procederá al encendido de la fachada del Ayuntamiento, que teñirá de rosa la Plaza Isaac Peral, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad portuense con la lucha contra el cáncer de mama y con la necesidad de seguir impulsando la investigación para lograr más esperanza, más vida y una mejor calidad de vida para todas las personas afectadas.

El mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo cada octubre, busca aumentar la atención y el apoyo destinados a la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento y los cuidados paliativos, así como fomentar la importancia de realizarse revisiones periódicas que permitan detectar cualquier signo o anomalía a tiempo.

Dsde el Ayuntamiento de El Puerto envian "un mensaje de esperanza, admiración y apoyo a todas las personas que enfrentan esta enfermedad y a sus familiares, así como nuestro reconocimiento más sincero a quienes desde las asociaciones, la sanidad y la investigación trabajan incansablemente para seguir avanzando hacia un futuro sin cáncer de mama".