Ayuntamiento de El Puerto y Circuitos Taurinos garantizan 4 años de al menos 8 festejos

El concejal de Plaza de Toros, Carmelo Navarro, ha emitido un escrito en el que valora la adjudicación a Circuitos Taurinos de las próximas cuatro temporadas. "La Plaza Real de El Puerto de Santa María cumple este 2025 nada menos que 145 años de historia. No es solo una plaza de toros: es un símbolo cultural, un espacio de identidad colectiva y uno de los templos vivos de la tauromaquia en España. Cada verano, cuando su albero se ilumina, El Puerto vuelve a ocupar su sitio en la historia del toreo. Pero este año lo hace con más fuerza", destaca.

Navarro expone que "cuando este equipo de gobierno asumió la responsabilidad, la plaza vivía una situación crítica: apenas dos festejos en temporada alta. En 2020, cuando nadie daba toros por la pandemia, El Puerto sí los dio. Este equipo de Gobierno apostó por la Fiesta incluso en los momentos más difíciles, porque entendemos que defender la tauromaquia no es solo organizar carteles, sino proteger un legado que forma parte del alma de nuestra ciudad".

El concejal añade que "hoy, esa apuesta da frutos: ocho espectáculos taurinos este verano, un nuevo pliego de gestión de cuatro años —frente a los dos de antes— y una programación sólida, estable y pensada con visión de futuro. Hemos pasado de la improvisación a la estrategia, de las soluciones cortoplacistas a un modelo que garantiza continuidad, calidad y prestigio".

Carmelo Navarro considera que "este nuevo modelo no solo refuerza la oferta taurina, sino que amplía horizontes. La Escuela Taurina 'La Gallosina' dispondrá de tentaderos propios y más medios para formar a los jóvenes valores. Además, seguimos acercando la Fiesta a las nuevas generaciones: hasta 1.000 abonos para menores de 30 años bonificados al 50%. Porque defender la tauromaquia también es sembrarla en el futuro".

El edil recuerda que "la Plaza Real, además, estrena imagen: restaurada, limpia, cuidada. Hemos ejecutado un ambicioso plan de mejora para que luzca como merece su historia y como esperan los aficionados. Porque el respeto a la Fiesta se demuestra también en los detalles, en la experiencia, en cómo se cuida el entorno en el que se vive el toreo. Y todo ello no es fruto del azar, sino del trabajo serio, riguroso y comprometido del alcalde y este equipo de Gobierno. Con un pliego claro, competitivo y garantista, que ha devuelto seguridad jurídica y ha alejado viejas prácticas que lastraban el futuro de la plaza. Hoy, El Puerto vuelve a ser una referencia nacional, una plaza mayor del verano taurino en España", afirma.

Añade además que "sabemos que este camino no ha estado exento de obstáculos. No han faltado quienes, desde fuera y con intereses más privados que públicos, han preferido cuestionar antes que construir. Algunos han apostado por el fracaso, quizá esperando que la plaza volviera a manos sin concurso ni competencia. Pero este gobierno no trabaja para satisfacer lobbies, sino para servir al interés general. A ellos les decimos, con respeto, pero con firmeza, que la verdad no está en las declaraciones ni en los rumores: está en el tendido lleno, en los carteles de categoría y en la respuesta de una ciudad que vibra con su plaza. Y a quienes aún tienen dudas, les invitamos a que se acerquen este agosto a El Puerto. Que recorran nuestras calles, que escuchen el bullicio de los mentideros taurinos, que se sienten en nuestra plaza al caer la tarde. Allí entenderán por qué esto no es solo una feria, sino una forma de vivir. Porque aquí no solo se dan toros: aquí se entiende el toreo. Aquí se respeta. Aquí se defiende. Y eso no se improvisa, se construye con trabajo, con decisión política y con una idea clara de ciudad".

Carmelo Navarro afirma que "la Feria Taurina 2025 no es solo una gran temporada: es el reflejo de un compromiso. El de un equipo de gobierno que cree en la tauromaquia como expresión cultural, económica y social de primer nivel. Que la proyecta con inteligencia, que la gestiona con eficacia y que no se deja distraer por el ruido. Desde esta Concejalía, con el respaldo del alcalde Germán Beardo, seguiremos trabajando para que la Plaza Real no solo conserve su legado, sino que siga creciendo con fuerza. Porque El Puerto lo merece. Porque su gente lo quiere. Y porque este Ayuntamiento tiene claro de qué lado está: del de la cultura, del de la afición, del de la verdad. Tenemos por delante 8 magníficas tardes de toros, así que nos vemos en la plaza. Nos vemos en El Puerto".