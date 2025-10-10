El Ayuntamiento de El Puerto aprueba la rebaja del IBI en un 2,5% para 2026

El pleno municipal extraordinario y urgente celebrado este viernes ha aprobado la modificación de cuatro ordenanzas fiscales para el próximo año 2026, entre ellas la del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ISCIO).

En una sesión que contó con muchas ausencias (la de los dos ediles de Unión Portuense, el concejal del PSOE Jesús Gálvez, el edil de Vox Fito Carreto y el concejal del PP Jesús Garay, este último de baja por paternidad- el desarrollo del pleno se vio interrrumpido durante cerca de media hora por la avería del sistema de sonido del salón de plenos.

Las primeras críticas llegaron desde los grupos de Izquierda Unida, Vox y PSOE por la premura en la convocatoria del pleno, que se realizó la noche antes a la sesión, con lo que los grupos no tuvieron tiempo material de estudiar toda la documentación.

El encargado de presentar la modificación de las ordenanzas fue el concejal de Economía y Hacienda, Millán Alegre, que explicó en una primera intervención que los cambios tratan de ajustar estas tarifas a los costes reales de los servicios, mejorabdo además la redacción de las ordenanzas.

Durante el debate se decidió abordar por separado las dos primeras ordenanzas (la de la tasa por expedición de documentos a instancia de parte y la reguladora de la tasa por examen y tramitación de solicitudes de licencias urbanísticas, comunicaciones previas y declaraciones responsables) y más tarde se debatieron y votaron separadamente la del Impuesto de Construcciones y la del IBI.

Con respecto a la del Impuesto de Construcciones, una de las novedades es que a partir de ahora se abonará cuando se haya concedido la licencia y vaya a empezar la obra, un extremo que como apuntó el portavoz de Vox, José Antonio Gomila, ya marca la ley desde hace tiempo, pero que no se aplicaba en El Puerto.

Destaca también la bonificación del 95% del impuesto para las VPO, que si bien Gomila apuntó que el límite de la bonificación se establecía en 20.000 euros, el alcalde, Germán Beardo, aclaró que en ese caso -cuando las obras para VPO superasen la inversión de 500.000 euros, algo muy poco probable) se aplicaría la condición de declaración de interés municipal y se mantendría esa bonificación del 95%.

Tuvo que ser el alcalde el que interviniera para aclarar este extremo, ya que cuando trató de hacerlo el portavoz del Partido Popular, Javier Bello, no solo no aclaró ninguna de las dudas planteadas por la oposición sino que se enzarzó en acusaciones diversas a cada uno de los grupos, acusando al edil de Izquierda Unida de ser amigo de Venezuela y Cuba, achacando a Gomila ser un mentiroso y a los socialistas haber subido las tasas durante su mandado con el plan de ajuste -heredado del PP, por cierto- y despotricando incluso de su antigua compañera de filas Leocadia Benavente, ahora en Vox en San Fernando, reconociendo que fue ella la que decidió que el ISCIO se abonara en El Puerto por adelantado cuando era edil de Economía y Hacienda en el gobierno del PP del exalcalde Enrique Moresco.

Tanto embarró el debate el portavoz del PP que fue la última vez que intervino, ya que después fue el propio alcalde el que dio en todo momento las explicaciones oportunas, en un tono mucho más didáctico y productivo.

Con respecto al IBI, Millán Alegre destacó la bajada del 2,5% en el impuesto a partir de enero y añadió la bonificación del 50% del recibo en caso de haber acometido mejoras energéticas en los inmuebles. José Luis Bueno, de IU, dijo que a su grupo le hubiera gustado más una bajada progresiva, y no lineal, mientras que Vox votó a favor junto al Partido Popular, aunque su portavoz estimó que aún hay margen de mejora para seguir bajando el impuesto, ya que el Ayuntamiento tiene un superávit en sus cuentas de más de seis millones de euros.

Germán Beardo intervino para recordar que el IBI "ya es en sí mismo un impuesto proporcional" y ofreció un cálculo sobre el ahorro que ha supuesto a los portuenses la congelación del IBI durante los últimos seis años. Así, según explicó el recibo medio en 2019 se situaba en 638 euros que si se hubiera actualizado con el IPC se hubiera situado ahora en 834 euros, pero con la congelación anterior y la actual bajada del 2,5% se situará en una media de 600 euros a partir de enero, "por debajo de Cádiz capital", dijo.

El alcalde aprovechó para denunciar más la traba que supone para el Ayuntamiento de El Puerto el techo de gasto, ya que no se puede invertir el superávit en mejoras para la ciudad. También dejó la puerta abierta para seguir bajando este impuesto de cara al futuro.

Los dos puntos de ISCIO e IBI salieron adelante con los votos de PP y Vox y la abstención de los demás grupos.