El Ayuntamiento de El Puerto adjudica a Pusama la recogida y transporte de contenedores de residuos sólidos del cementerio

El decreto acuerda también el nombramiento como responsable de contrato de Isabel Mochales, adjunta a la Jefatura del Servicio de Medio Ambiente

El sector del reciclaje mira con lupa el proceso de adjudicación del CRR en El Puerto

Un contenedor de la empresa Pusama.
Un contenedor de la empresa Pusama.

El Ayuntamiento adjudica el Servicio de Recogida y Transporte de Contenedores de Residuos Sólidos generados en el Cementerio, correspondiente al periodo 2025-27, a la empresa Pusama por su oferta ascendente a 19.056 euros IVA excluido. Dicha cantidad se reparte entre las anualidades de 2025 (3.531,12 euros), 2026 (10.593,36) y 2027 (7.062,24).

La Unidad Técnica de Contratación y Compras ha propuesto como adjudicataria a la referida empresa en el Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado que ha regido la adjudicación, propuesta de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, y remarca que el Ayuntamiento continúa así realizando pasos para que las instalaciones del Cementerio Municipal presenten el mejor aspecto.

Los precios unitarios se fijan en 90 euros/servicio para contenedores de escombros, 146 euros/servicio para contenedores de madera y 116 euros/servicio para contenedores de flores.

El decreto acuerda también el nombramiento como responsable de contrato de Isabel Mochales, adjunta a la Jefatura del Servicio de Medio Ambiente.

También te puede interesar

Lo último

stats