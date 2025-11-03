El Ayuntamiento de El Puerto adjudica a Pusama la recogida y transporte de contenedores de residuos sólidos del cementerio

El Ayuntamiento adjudica el Servicio de Recogida y Transporte de Contenedores de Residuos Sólidos generados en el Cementerio, correspondiente al periodo 2025-27, a la empresa Pusama por su oferta ascendente a 19.056 euros IVA excluido. Dicha cantidad se reparte entre las anualidades de 2025 (3.531,12 euros), 2026 (10.593,36) y 2027 (7.062,24).

La Unidad Técnica de Contratación y Compras ha propuesto como adjudicataria a la referida empresa en el Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado que ha regido la adjudicación, propuesta de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, y remarca que el Ayuntamiento continúa así realizando pasos para que las instalaciones del Cementerio Municipal presenten el mejor aspecto.

Los precios unitarios se fijan en 90 euros/servicio para contenedores de escombros, 146 euros/servicio para contenedores de madera y 116 euros/servicio para contenedores de flores.

El decreto acuerda también el nombramiento como responsable de contrato de Isabel Mochales, adjunta a la Jefatura del Servicio de Medio Ambiente.