El Ayuntamiento ahorra 7.500 euros en dos pisos sociales inhabitados

7.500 euros anuales. Esa será la cantidad que a partir de ahora conseguirá ahorrar el Ayuntamiento, concretamente la Concejalía de Bienestar Social. Esa cantidad es mucho dinero. ¿De dónde lo han conseguido? La respuesta es muy simple: de los alquileres que este área pagaba a ADIF por dos pisos que en la calle Uva Pedro Ximénez.

"Agradezco a ADIF la diponibilidad mostrada", ha asegurado Mari Carmen Lara, concejala de Igualdad y Bienestar Social ya que en principio este acuerdo (que fue firmado por el anterior Equipo de Gobierno), cifraba sus efectos desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 1 de octubre de 2022. "Esto suponía tres años más en los que el Ayuntamiento tenía que pagar unos alquileres por unos pisos en los que nadie vive por sus pésimas condiciones".

En principio este contrato fue firmado por Antonio Fernández, anterior concejal de Economía, quien llegó a un acuerdo para arrendar cuatro pisos de ADIF que se incluyeron en el Parque Municipal de Viviendas y que fueron ofrecidas a las familias inscritas en el Registro de Demandantes. No obstante, parece ser que finalmente esos pisos no han tenido el uso esperado ya que no se encuentran en condiciones óptimas para su habitabilidad.

En concreto esta decisión, a largo plazo, supondrá que el Ayuntamiento pueda ahorrar más de 20.000 euros "sin que se produzca perjuicio social alguno".