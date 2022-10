La avería en la tubería de suministro de agua de Apemsa podría estar reparada el miércoles

empresa de aguas de El Puerto Apemsa se encuentra todavía realizando los trabajos para reparar la avería registrada en una tubería de suministro situada en la Hijuela del Tío Prieto, que se produjo Costa Oeste, donde se encuentran numerosas urbanizaciones portuenses, y a la propia zona de la Hijuela, que se quedaron sin agua durante algunas horas. Lase encuentra todavíaparala avería registrada en una tubería de suministro situada en laque se produjo el pasado domingo, día 23, afectando a una gran parte de la, donde se encuentran numerosas urbanizaciones portuenses, y a la propia zona de la Hijuela, que se quedaron sin agua durante algunas horas.

Según ha informado la Sociedad, se trata de una rotura "importante", que se registró en una conducción de unos 70 centímetros de diámetro, que abastece de agua a la Costa Oeste. Debido a la avería de la conducción, la empresa se vio obligada a utilizar una alternativa provisional para que los usuarios no se quedaran sin suministro de agua, recuperándose progresivamente la llegada de caudal.

De esta forma, dieron la alternativa de abastecimiento utilizando dos tuberías de menor tamaño, lo que ha supuesto que una parte de la zona afectada haya experimentado una bajada de presión en el caudal mientras dura la reparación de la avería.

Según ha subrayado la empresa, los técnicos de la sociedad "no han parado de trabajar y están intentado dar una rápida solución, que pasa por fabricar una pieza para reparar la fuga, ya que la conducción dañada se trata de una tubería de más de 40 años, y de unas dimensiones que ya no se fabrican". Por lo tanto, no existen repuestos en el mercado. Los trabajos de la reparación están siendo realizados por los talleres de la empresa metalúrgica Tamarco, situados en el polígono industrial de Las Salinas, en El Puerto.

Al cierre de esta información, según ha informado Apemsa, se mantenía la bajada de presión en las zonas del Camino Viejo de Rota; Hijuela del Tío Prieto, Valdeazahares, Las Pieles, El Carmen y la mayor parte de la Costa Oeste. Sin agua corriente están el centro de Afanas situado en la Hijuela, que se ha estado abasteciendo con medios propios, ya que cuenta con depósito, y algunas parcelas rústicas de la citada zona de la Hijuela.

La empresa de aguas ha señalado que "se va a hacer todo lo posible para que la pieza de la tubería dañada y que se ha extraído para hacerle la reparación pueda estar montada en su emplazamiento esta tarde o mañana miércoles", con objeto de que quede solventada la situación.