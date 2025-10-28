Avanzan las obras del campo de rugby de El Puerto

Avanzan las obras del nuevo estadio municipal de rugby, un proyecto financiado por la Diputación Provincial de Cádiz a través de una subvención directa, avanzan a buen ritmo en el polígono Las Salinas, un equipamiento deportivo que será el primer estadio municipal de rugby de toda la provincia, con una inversión de 7 millones de euros.

El alcalde, Germán Beardo, ha visitado los trabajos y ha destacado que las obras avanzan a un ritmo excelente, subrayando que actualmente se está procediendo a la instalación de la estructura metálica que soportará la cubierta, mientras que la fachada se encuentra prácticamente terminada.

El estadio se levanta en una parcela municipal, con una superficie de 32.181 metros cuadrados, situada tras el centro de menores de Afanas. El proyecto incluye gradas, vestuarios, almacenes, zonas de reunión e incluso una futura zona de bar-restaurante, todo ello diseñado bajo criterios de accesibilidad universal.

Se trata de una infraestructura de última generación que se hace realidad tras cuarenta años de proyectos, cuatro primeras piedras y dos convenios frustrados.

Además, esta infraestructura contará junto a ella con la primera piscina de olas artificiales de Andalucía, destinada a la iniciación en el surf, lo que aportará un valor añadido a toda la zona.

“Este nuevo equipamiento dará un gran impulso a la excelencia deportiva de El Puerto, situándonos como referencia del mejor rugby con el Club de Rugby Atlético Portuense (CRAP) al frente, un equipo con más de medio siglo de historia, que se merece por fin su recompensa tras haber defendido siempre los colores verde y amarillo de nuestra tierra, siendo ejemplo de liderazgo deportivo, promoción del rugby femenino e inclusión”, ha afirmado Beardo.