La ausencia de presupuesto centra buena parte del primer pleno del año

La primera sesión plenaria del año se ha celebrado en la tarde de este miércoles y ha quedado resuelta en poco más de dos horas, con un orden del día muy corto -solo dos puntos- en la primera parte resolutiva de la sesión, siendo una de ellas la moción conjunta de todos los grupos solicitando al Estado una partida económica para la restauración del Fuerte de Santa Catalina, monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La sesión contó con algunas bajas de concejales a causa del Covid, como el primer teniente de alcalde Curro Martínez y el portavoz de Adelante El Puerto José Luis Bueno, habiendo ambos hecho público su estado en sus redes sociales en los días previos a la sesión.

También en la parte resolutiva del pleno se abordó una propuesta de urgencia relativa a la adecuación del Plan de Ajuste municipal al presupuesto prorrogado de 2018, que actualmente sigue en vigor, siendo este precisamente uno de los ejes que marcó la sesión.

Y es que ya en la segunda parte todas las mociones presentadas por el PSOE llevaban integrada la coletilla de la necesidad de contar cuanto antes con este importante documento, que debe regir la actividad municipal y que de momento no ha sido presentado, a pesar de asegurar Blanca Merino que ya existe un borrador en manos del equipo de Gobierno.

También el resto de los grupos (Adelante El Puerto, Vox y el Grupo Mixto) se sumaron a la reclamación urgente de esta importante hoja de ruta que de momento, brilla por su ausencia.

Como viene siendo habitual el debate en la primera moción socialista, que solicitaba una partida de dos millones de euros en el nuevo presupuesto para programas de empleo, estuvo marcado por el rifi-rafe dialéctico entre el portavoz del PSOE, David de la Encina, y el del Partido Popular, Javier Bello, entre quienes saltan chispas a poco que abren la boca.

En concreto en este punto Bello tachó de “limosna” estos planes de empleo y apostó por la creación de empleo en la ciudad mediante el apoyo a la iniciativa privada, sacando pecho ante asuntos como las fiestas navideñas o el concierto del DJ David Guetta que se celebrará en el mes de julio, argumentos de los que se mofó De la Encina por considerarlos insuficientes al hablar de la creación de empleo en la ciudad.

También aludió al último plan de empleo llevado a cabo estando el PSOE al frente de la Junta, por el que hay abiertas varias demandas contra el Ayuntamiento por no haber pagado a sus beneficiarios los sueldos conformes a los convenios en vigor, unas demandas que según Bello le pueden costar al Ayuntamiento 1,7 millones de euros. “Pues solo habría que adaptar los convenios”, medió Javier Botella ante esta explicación, a la hora de plantear nuevos planes de empleo. La propuesta salió aprobada gracias a la abstención de Vox, pese al rechazo del equipo de gobierno.

También proponían los socialistas destinar 400.000 euros de los presupuestos al pago de ayudas a colectivos locales, así como la creación de un plan de acceso a la vivienda. El punto de las ayudas salió adelante, al tiempo que Blanca Merino explicaba que el área económica trabaja ahora en los anexos del borrador de presupuestos, y que este no se llevará a pleno en tanto no esté completo. El punto relativo al plan de vivienda tuvo menos suerte y no se aprobó.

Tampoco salió aprobada la propuesta de Adelante para la creación de un observatorio de la contratación pública, aunque sí se les aprobó una moción para instalar señalización acústica en los semáforos , por unanimidad. También todos los grupos apoyaron la moción de Vox de adecentar y pintar los pasos de peatones. “¡Y los rebajes!, gritó desde el público el presidente de La Gaviota.

La propuesta de Vox para crear una oficina dedicada a la regularización de viviendas no fue aprobada, al entenderse que primero se debe priorizar la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, tras la anulación del de 2012 y la vuelta a estar en vigor del de 1992. Aún así, la edil de Urbanismo, Danuxia Enciso, explicó que se están adaptando doce modificaciones a ese Plan del 92 para regularizar otros tantos enclaves, mientras otras seis antiguas Emas trabajan también en sus respectivos proyectos.

La propuesta de Vox de construir una nueva caseta municipal en la Feria también se aprobó por unanimidad, lo mismo que la de Unión Portuense de adecentar el parque de La Arboleda Perdida.

Al término de la sesión el sindicato de Policía Local UPLBA, que había solicitado intervenir ante una moción de urgencia relacionada con la seguridad, no pudo hacerlo al votar el Gobierno municipal en contra de la urgencia.