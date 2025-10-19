El Ateneo del Vino de El Puerto visita la Bodega de Mora de Osborne

Un centenar de socios del Ateneo del Vino de El Puerto realizaron una visita el sábado18 de octubre a las instalaciones de las Bodegas Osborne en las Bodegas de Mora, llamadas así por haber sido las antiguas Bodegas de Moreno de Mora hasta su compra en los años 90 por la compañía Osborne.

Recorrieron los principales casco bodegueros, como 'La Vieja', que trs haber sido sometida a una rehabilitación modélica, obra del arquitecto Javier Ollero Marín, y hoy es el Restaurante Toro Tapas; 'La Izquierda', 'María Manuela' (1841) o 'Los Arcos' (1830), dedicada hoy al espacio museístico Toro Gallery, y 'La Derecha', con los vinos más viejos. 'La Derecha' y 'La Izquierda' son dos cascos simétricos de 1830.

Tras la visita se celebró un almuerzo en los jardines de Mora, servido por Toro Tapas.