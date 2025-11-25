La asociación portuense La Vicuña vuelve a los campamentos saharauis de Tindouf

La Fundación La Vicuña, con sede en El Puerto, acaba de regresar de un nuevo viaje a los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, en el desierto argelino, dentro de una nueva Comisión Médico-Qurúrgica de las 22 que han viajado hasta la zona desde que, en el año 2011, se pusiera en marcha el Programa de Formación y Asistencia Sanitaria de Otorrinolaringología, en favor de la población refugiada saharaui en los campamentos, una iniciativa integrada en el Plan Estratégico de Salud 2022-2026 del Ministerio de Salud Pública de la República Árabe Saharaui Democrática.

Desde entonces la Fundación La Vicuña ha desarrollado este programa con sanitarios cooperantes, atendiendo a 18.500 personas en consulta, con 1.200 intervenciones quirúrgicas realizadas, la entrega de 23.200 kilos de material sanitario y destinando a este fin el 55% de la inversión solidaria realizada por la entidad, en estos 24 años, que suma 900.000 euros.

Por su naturaleza de entidad de utilidad pública, la Fundación La Vicuña está acogida Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

En este último viaje se han atendido 1.161consultas y se han realizado 113 intervenciones quirúrgicas. También se ha entregado un vehículo, así como 450 kilos de material sanitario y varios equipos de otorrinolaringología, junto a otros que incluyen un fluoroscopio de quirófano.

El programa de formación cuenta con el apoyo institucional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Diputación de Cádiz, y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Alzira-Valencia. También son donantes la Fundación Dr. Pascual, la SEORL-CCC, el COMCÁDIZ, y el Hospital Lluís Alcanyís-Xátiva, el Hospital Universitario Puerta del Mar, el Hospital Universitario de Puerto Real, el Hospital HLA Asisa Jerez y la clínica potuense del doctor Casimiro García, entre otros.

Mediante esta iniciativa se actúa en la formación de sanitarios saharauis, en la mejora y ampliación de las consultas de otorrinolaringología y el envío de equipos y material sanitario, además del envío de las comisiones sanitarias.

Desde 2024 se trabaja para transitar hacia actuaciones que faciliten más el desarrollo y consolidación del Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Nacional de Rabuni, con la estancia de un especialista expatriado durante nueve meses anuales, realizar obras de rehabilitación para ampliar y mejorar los servicios que se prestan, y que alberga el que en los cinco hospitales de las wilayas (provincias) se preste también esta consulta para mejorar la atención y evitar penosos desplazamientos hasta la capital.

La proyección de la cooperación para el desarrollo con el gobierno saharaui se amplía hacia otras iniciativas básicas de salud, nutrición, seguridad, alimentaria, formación y empleabilidad y en breve se iniciará un programa social con un componente tecnológico para mejorar el Sistema de Información Sanitaria.

Una imagen del desierto argelino. / La Vicuña

El Programa de Agricultura Social se proyecta como una experiencia piloto para el cultivo hidropónico protegido de tomates en el Huerto Regional de Dagla, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo de la RASD. Desde 2024 La Vicuña completa su formación en este tipo de cultivo, en un invernadero de 3.700m2 ubicado en El Puerto de Santa María.

También se viene colaborando con la Universidad de Tifariti, la institución superior de la educación saharaui, conforme a su Plan Estratégico para lograr la formación de alumnos saharauis en universidades españolas, con prioridad en Medicina.

Hay que recordar que la vida en Tindouf y en los territorios liberados del Sahara Occidental es muy extrema para las 175.000 personas saharauis obligadas al exilio desde 1976.

El territorio donde se asienta la población refugiada saharaui se denomina hammada, un desierto pedregoso, árido, duro, de mesetas rocosas, con poca arena, e imposible para cualquier cultivo. A estas precariedades hay que sumar las del agua potable, infraestructuras y comunicación, dependencia alimentaria de la ayuda internacional, desarrollo de cualquier actividad económica y muy escasas lluvias.

Entre 1958 y 1975 el Sahara fue la provincia 53 de España. El Sahara Occidental es actualmente un territorio no autónomo, donde Marruecos actúa como potencia ocupante desde 1975.