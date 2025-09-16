La Asociación Cultural Amigos de El Chumi rinde homenaje a 'Cuqui' en El Puerto

La Asociación Cultural Amigos del El Chumi cerró su temporada de verano hace unos días en su sede del Matadero Viejo, con un homenaje a Francisco Varo Marchán, 'El Cuqui', un gran aficionado al flamenco fallecido hace ya unos años.

Fue después del concierto que ofreció Jorge Ramírez 'El Wilo de El Puerto' cuando se entregó a la familia de 'Cuqui' un recuerdo, tras dedicarle unas emotivas palabras: "Hablar de Cuqui es hablar de alguien que fue mucho más que un nombre en El Puerto: fue un hombre bueno, sencillo, con un corazón enorme, que dejó huella en todos los que tuvimos la suerte de conocerlo. Su vida no se entendía sin el flamenco, sin el toreo, sin sus manos siempre inquietas creando figuras y recuerdos. Peluquero de oficio, sí, pero sobre todo amigo leal, compañero cercano y ejemplo de entrega. Gracias a él nació la Peña Flamenca Tomás El Nitri, y gracias a su ilusión disfrutamos de Las Noches de la Ribera. Con él, El Puerto aprendió a guardar y a querer su memoria más auténtica. Pero lo más valioso de Cuqui no fue solo lo que hizo, sino lo que fue: alegre, generoso, incansable, siempre dispuesto a compartir lo mejor de sí mismo. Hoy, su legado sigue vivo en cada cante, en cada tertulia, en cada conversación donde aparece su recuerdo. Y lo seguirá estando mientras lo llevemos en el corazón. Porque quienes se van, nunca se marchan del todo cuando dejan tanto amor, tanta amistad y tanta vida en los demás. Gracias, Cuqui, por todo lo que nos diste. Tu familia, tus amigos y tu ciudad nunca te olvidarán", concluyó la dedicatoria.