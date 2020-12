El pleno aprueba el pago de 308 ayudas sociales a funcionarios municipales

El pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana de manera telemática ha servido para aprobar dos reconocimientos extrajudiciales de créditos por un valor total de 271.520 euros, dos puntos correspondientes al Área Económica que son los únicos que han figurado en el orden del día.

Con la ausencia del portavoz de Vox, Juan Carlos Sanz, ausente por estar de viaje, y de la concejala socialista Carmen Ojeda, el pleno se ha desarrollado con poco debate, debido a que era prácticamente una sesión de trámite.

Las críticas han surgido no obstante de Adelante El Puerto y del PSOE, que en primer lugar se han abstenido a la hora de votar el carácter urgente de la sesión, ya se trataba de aprobar una serie de pagos que a su juicio se podían haberse resuelto a lo largo del año. Ambas formaciones han acusado al equipo de gobierno de "falta de gestión y parálisis", ya que en un 'pleno escoba' (como se denomina de manera coloquial a este tipo de sesiones de final de año), lo habitual es debatir y cerrar asuntos de gestión que hayan quedado pendientes, y no sólo puntos económicos para el pago de facturas (algunas incluso de 2018), en las que además "no se incluye a pequeños y medianos proveedores que están esperando para cobrar", según denunció el PSOE. El portavoz socialista Ángel González subrayó en este sentido, que "esperábamos cuestiones más importantes en un pleno escoba a final de año".

Por su parte, el concejal de Adelante El Puerto, José Luis Bueno, incidió en este mismo aspecto y subrayó que "si se repite esta falta de gestión y parálisis en 2021, le espera a la ciudad un futuro muy negro".

La concejala de Economía y Hacienda del gobierno local, Blanca Merino, defendió que los reconocimientos de créditos, son asuntos importantes, ya que mediante ellos se abonará el pago de facturas de seguros de los funcionarios, la limpieza de las instalaciones deportivas, y además se ha podido abordar un expediente que calificó de "complicado", para resolver 308 ayudas sociales a funcionarios municipales, correspondientes a 2018 y 2019, con un valor total de 42.680 euros.

El PSOE se interesó durante la comisión informativa previa al Pleno por unas facturas por valor de 800 euros de unas botellas de vino que se compraron para Alcaldía en 2019.

Finalmente, los dos (únicos) puntos económicos del pleno se aprobaron con el voto a favor de la Corporación y la abstención de los concejales del PSOE y Adelante El Puerto, cerrándose la sesión con una felicitación por el Nuevo Año por parte del alcalde Germán Beardo a los presentes en la sesión plenaria.